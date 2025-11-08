LIVE Italia-Australia, Quilter Nations Series rugby 2025 in DIRETTA: impegno complicato per gli azzurri ad Udine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia ed Australia, partita valevole per il Quilter Nations Series 2025. Al Bluenergy Stadium di Udine va in scena il primo test match della nuova stagione internazionale con gli azzurri che ospitano gli australiani in un impegno già molto complicato ed indicativo.

L’Italia avrà un test importante per dimostrare in campo di aver fatto un ulteriore passo in avanti dopo il Sei Nazioni dello scorso anno avvicinandosi così alle formazioni di punta del pianeta. Più che il risultato in se gli italiani vanno alla ricerca di una prova convincente che possa dare fiducia a tutta la squadra e consapevolezza del proprio valore. Per l’esordio stagionale Quesada ha optato su un XV di continuità e solidità con al via Ange Capuozzo, assenti invece Lamaro e Sebastiano Negro.

L’Australia è storicamente una bestia nera dell’Italia, che fino al 2022 non aveva mai battuto gli australiani. I Wallabies sono però in un momento difficile ed appaiono vulnerabili dopo una finestra autunnale non all’altezza delle aspettative. Per la sfida di Udine il ct Joe Schmidt ha puntato su una squadra giovane, fisica e dinamica con un ritmo aggressivo e costruita per contrastare il ritmo degli azzurri.

Quello odierno sarà il ventiduesimo confronto tra le due nazioni, il quattordicesimo disputato in Italia. L’inizio dell’incontro è previsto per le 18.40. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Australia del Quilter Nations Series 2025 con aggiornamento minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!