GP PortogalloMotoGPSport in tv
MotoGP, GP Portogallo 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8
Il Motomondiale 2025 si prepara per l’ultimo chilometro, usando un termine ciclistico. Il campionato si trova solamente a due tappe dal termine e ogni punto inizia ad avere un peso specifico indicibile. Si inizierà nella giornata di domani con il fine settimana del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del campionato 2025, prima del gran finale di Valencia della prossima settimana.
Si gareggerà sullo splendido tracciato di Portimao, con i suoi sali-scendi mozzafiato e le sue curve iconiche, e ci attende una tappa interessante, anche se sono stati già assegnati i titoli di MotoGP e Moto3. La Moto2, invece, vede ancora tutto in bilico con il brasiliano Diogo Moreira che ha sorpassato in vetta alla classifica generale lo spagnolo Manuel Gonzalez che aveva comandato lungo tutto il corso della stagione.
La gara della Moto2, visto il programma rivoluzionato, andrà in scena alle ore 15.30 italiane di domenica 9 novembre. La MotoGP, invece, correrà la gara lunga alle ore 14.00, con Marc Marquez e Jorge Martin ancora assenti, per cui la battaglia sarà campale tra Francesco “Pecco” Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Fermin Aldeguer e Pedro Acosta. La Moto3, invece, aprirà il programma domenicale alle ore 12.15.
Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana di Portimao sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208), mentre su Sky Sport 1 (201) saranno disponibili, in base alla programmazione, le fasi clou del weekend. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi, la Sprint Race della MotoGP e le gare domenicali. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre tv8.it proporrà la programmazione di TV8. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione della MotoGP e le gare di Moto3 e Moto2.
PROGRAMMA GP PORTOGALLO 2025 MOTOMONDIALE (orari italiani)
Venerdì 7 novembre
Ore 09.30-09.45 Prove libere MotoE
Ore 10.00-10.35 Prove libere 1 Moto3
Ore 10.50-11.30 Prove libere 1 Moto2
Ore 11.45-12.30 Prove libere 1 MotoGP
Ore 13.35-13.50 Pre-qualifiche MotoE
Ore 14.15-14.50 Pre-qualifiche Moto3
Ore 15.05-15.45 Pre-qualifiche Moto2
Ore 16.00-17.00 Pre-qualifiche MotoGP
Ore 18.00-18.10 Qualifiche 1 MotoE
Ore 18.20-18.30 Qualifiche 2 MotoE
Sabato 8 novembre
Ore 09.40-10.10 Prove libere 2 Moto3
Ore 10.25-10.55 Prove libere 2 Moto2
Ore 11.10-11.40 Prove libere 2 MotoGP
Ore 11.50-12.05 Qualifiche 1 MotoGP
Ore 12.15-12.30 Qualifiche 2 MotoGP
Ore 13.15 Gara-1 MotoE (7 giri)
Ore 13.45-14.00 Qualifiche 1 Moto3
Ore 14.10-14.25 Qualifiche 2 Moto3
Ore 14.40-14.55 Qualifiche 1 Moto2
Ore 15.05-15.20 Qualifiche 2 Moto2
Ore 16.00 Sprint Race MotoGP (12 giri)
Ore 17.10 Gara-2 MotoE (7 giri)
Domenica 9 novembre
Ore 10.40-10.50 Warm-up MotoGP
Ore 12.15 Gara Moto2 (21 giri)
Ore 14.00 Gara MotoGP (25 giri)
Ore 15.30 Gara Moto3 (19 giri)