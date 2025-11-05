Dove vedere in tv Italia-Australia, Quilter Nations Series 2025: orario, programma, streaming

Le Nations Series 2025 di rugby inizieranno per l’Italia sabato 8 novembre con il primo dei tre Test Match casalinghi previsti: gli azzurri esordiranno nella manifestazione nella sfida contro l’Australia alle ore 18.40 al Bluenergy Stadium di Udine.

Si tratta del primo incontro di un trittico molto delicato anche per il ranking mondiale, dato che l’Italia, soprattutto contro l’Australia, dovrà giocare al meglio per evitare di perdere punti in classifica, avendo anche il fattore campo dalla propria.

Per il primo Test Match delle Nations Series 2025 di rugby l’incontro tra Italia ed Australia sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO NATIONS SERIES RUGBY 2025

Sabato 8 novembre – Bluenergy Stadium di Udine

18.40 Italia-Australia – Diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Uno

PROGRAMMA TEST MATCH RUGBY 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.