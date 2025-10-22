Sport in tv oggi (mercoledì 22 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 22 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Jannik Sinner che, dopo la vittoria da sei milioni di dollari al Six Kings Slam, tornerà in campo al torneo ATP 500 di Vienna per fronteggiare il tedesco Daniel Altmaier al primo turno. Sul cemento della capitale austriaca saranno impegnati anche Flavio Cobolli, atteso dal ceco Tomas Machac, e Matteo Berrettini, che esordierà contro l’australiano Alexey Popyrin.

Ai Mondiali di ginnastica artistica si assegnano le prime medaglie con la finale del concorso generale individuale maschile, mentre a Santiago del Cile incominceranno i Mondiali di ciclismo su pista, dove l’Italia sarà subito impegnata con i quartetti dell’inseguimento. Ricchissima serata con la Champions League di calcio: la Juventus sarà impegnata sul campo del Real Madrid, a caccia di un risultato di lusso per rilanciarsi dopo la sconfitta subita contro il Como; l’Atalanta, invece, se la dovrà vedere con lo Slavia Praga.

Spettacolo imperdibile con il volley femminile: la Serie A1 propone il big match tra Scandicci e Milano, mentre Conegliano farà visita a Monviso. A completare il quadro le Coppe Europee di basket e il turno infrasettimanale del campionato di pallanuoto, oltre al badminton e allo snooker. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 22 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 22 ottobre

01.30 BASKET (NBA) – Oklahoma City Thunder-Houston Rockets (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.30 TENNIS – WTA 500 Tokyo, ottavi di finale (in alternanza con gli altri tornei della settimana: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 12.15, Sky Sport Max fino alle ore 21.00, Sky Sport Mix dalle ore 13.30 alle ore 22.00, Sky Sport Tennis; diretta tv su Supertennis in alternanza con il WTA 250 di Guangzhou; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

04.00 BASKET (NBA) – Los Angeles Lakers-Golden State Warriors (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Masters 3 (diretta streaming su BWF Tv)

07.00 TENNIS – WTA 250 Guangzhou, ottavi di finale (in alternanza con gli altri tornei della settimana: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 12.15, Sky Sport Max fino alle ore 21.00, Sky Sport Mix dalle ore 13.30 alle ore 22.00, Sky Sport Tennis; diretta tv su Supertennis in alternanza con il WTA 500 di Tokyo; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Cocciaretto-Wang (terzo match dalle ore 07.00)

11.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 14.00; diretta streaming integrale su Discovery+)

12.00 TENNIS – ATP 500 Basilea (in alternanza con gli altri tornei della settimana: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 12.15, Sky Sport Max fino alle ore 21.00, Sky Sport Mix dalle ore 13.30 alle ore 22.00, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

13.00 TENNIS – ATP 500 Vienna, primo/secondo turno (in alternanza con gli altri tornei della settimana: diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 12.15, Sky Sport Max fino alle ore 21.00, Sky Sport Mix dalle ore 13.30 alle ore 22.00, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Machac (primo turno, ore 13.00), Berrettini-Popyrin (primo turno, ore 13.30), Sinner-Altmaier (primo turno, terzo match dalle ore 13.30 e non prima delle ore 17.30)

13.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

13.30 GINNASTICA ARTISTICA (Mondiali) – Concorso generale individuale maschile (all-around), finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

14.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Posillipo-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Campobasso (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali Under 17) – Spagna-Corea del Sud (diretta streaming su Fifa+)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Telimar-Salerno (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CICLISMO SU PISTA – Mondiali, sessione mattutina (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BASKET (Eurocup) – Cluj Napoca-Venezia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 BASKET (Eurocup) – Bahcesehir-Cedevita Olimpija (diretta streaming su Euroleague Tv)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali Under 17) – Due partite: Giappone-Zambia, Samoa-Canada (diretta streaming su Fifa+)

18.00 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – KP Brno-Sassari (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

18.00 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Sesto San Giovanni-Sepsi SIC (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Florentia-Olympic Roma (diretta streaming su Waterpolo Channel)

18.30 BASKET (Champions League) – Due partite: Heidelberg-Legia Varsavia, Rytas-Promitheas (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO (Champions League) – Athletic Bilbao-Qarabag (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Champions League) – Galatasaray-Bodo/Glimt (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 BASKET (Eurocup) – Due partite: Buducnost-Panionios, Chemnitz-London Lions (diretta streaming su Euroleague Tv)

19.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Flammes Carolo-Schio (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Sassari-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 BASKET (Eurocup) – JL Bourg-Lietkabelis (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.00 BASKET (Eurocup) – Trento-Turk Telekom (diretta tv su Sky Sport Basket, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 BASKET (Champions League) – Cholet-Hapoel Holon (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Europe Cup) – Reggio Emilia-Bashkimi (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Monviso-Conegliano (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Real Madrid (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Milano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 BASKET (Europe Cup) – Sassari-Valcea (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Campobasso-Zabiny Brno (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.45 BASKET (Champions League) – Joventut Badalona-Bursapor (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Champions League) – Atalanta-Slavia Praga (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Bayern Monaco-Brugge (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Chelsea-Ajax (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Eintracht Francoforte-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Monaco-Tottenham (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Real Madrid-Juventus (diretta streaming su Amazon Prime Video)

21.00 CALCIO (Champions League) – Sporting Lisbona-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali Under 17) – Tre partite: Costa d’Avorio-Colombia, Nigeria-Francia, Paraguay-Nuova Zelanda (diretta streaming su Fifa+)

21.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Quinto-Brescia, De Akker-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

23.30 CICLISMO SU PISTA – Mondiali, sessione serale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+; diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 00.00)