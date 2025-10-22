LIVE Cobolli-Machac, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: match difficilissimo che può valere il derby con Sinner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA SPort e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida molto intrigante di primo turno dell’ATP 500 di Vienna (AUT) che vede di fronte l’azzurro Flavio COBOLLI al ceco Tomas Machac, con all’orizzonte Jannik SINNER!

Confronto tra giovani talenti del tennis mondiale e anche un possibile antipasto di Coppa Davis, il match che apre il programma del Centrale di Vienna oggi promette scintille e incertezza. Il romano viene da una brutta eliminazione contro James Duckworth, sconfitta per 6-3 6-2 che lascia intendere come il giocatore nostrano abbia ormai finito la benzina. La stagione è stata clamorosa, i quarti di Wimbledon e il titolo di Amburgo gli acuti: ma Cobolli non si è fermato praticamente mai.

Il finale di stagione è però assolutamente cruciale per lui, visto che in chiave classifica mondiale deve quantomeno provare ad issarsi nei primi 20 giocatori del mondo, sfruttando i pochi punti da difendere, mentre giocherà per la prima volta da protagonista le Final 8 di Coppa Davis in programma a metà novembre in quel di Bologna. Restando al Ranking, Flavio è LIVE a meno 160 punti da Tommy Paul (20° e fermo ai box). Il ceco è un potenziale top player che spesso e volentieri paga dazio con gli infortuni, come a Shanghai, ultima sua uscita in cui alzò bandiera bianca contro Vacherot.

Nn resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Vienna (AUT) che vede di fronte l’azzurro Flavio COBOLLI al ceco Tomas Machac, sfida che si terrà alle ore 13.00: vi aspettiamo!