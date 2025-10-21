Sport in tvTennis
Dove vedere in tv Sinner-Altmaier, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming
Jannik Sinner scenderà in campo mercoledì 22 ottobre per sfidare il tedesco Daniel Altmaier nel primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2025. Un debutto sulla carta abbastanza agevole per il campione azzurro, reduce dal trionfo di Riad nel torneo esibizione Six Kings Slam dopo uno swing asiatico piuttosto impegnativo che l’ha visto imporsi a Pechino per poi alzare bandiera bianca causa crampi a Shanghai.
Il numero due al mondo comincia adesso proprio sui campi della capitale austriaca l’ultima fase della stagione, che si disputa nelle sue condizioni preferite (veloce indoor) con la possibilità di accorciare le distanze nei confronti di Carlos Alcaraz nella classifica ATP da qui alle Finals di Torino. 2-1 il bilancio dei precedenti in favore di Sinner, che perse una maratona al quinto set nel secondo turno del Roland Garros 2023 ma recentemente si è imposto nettamente sul n.51 del ranking con un duplice 6-3 a Shanghai.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Altmaier, valevole come primo turno dell’ATP 500 di Vienna. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SINNER-ALTMAIER VIENNA 2025
Mercoledì 22 ottobre
Center Court – Inizio alle ore 13.30 italiane
M. Berrettini vs A. Popyrin
A seguire
D. Medvedev vs N. Borges
A seguire, ma non prima delle 17.30
Jannik Sinner vs Daniel Altmaier
PROGRAMMA SINNER-ALTMAIER VIENNA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport (palinsesto ancora da definire).
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.