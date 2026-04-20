Sorteggio ATP Madrid 2026: Sinner in rotta di collisione con Fonseca o Jodar, Musetti poco fortunato

Il quadro è ormai definito: il tabellone principale dell’edizione 2026 del Masters 1000 di Madrid è stato ufficializzato. Jannik Sinner si presenta come testa di serie numero uno e principale favorito, anche alla luce dell’assenza del padrone di casa Carlos Alcaraz. Un torneo segnato da diverse defezioni di rilievo, tra cui i forfait del serbo Novak Djokovic e dello statunitense Taylor Fritz.

Sinner inizierà il proprio cammino affrontando un giocatore proveniente dalle qualificazioni; al terzo turno potrebbe ritrovare uno tra l’americano Alex Michelsen e il canadese Gabriel Diallo. Michelsen, tra l’altro, debutterà contro Federico Cinà, entrato in tabellone grazie a una wild card. L’altoatesino è inserito nello stesso quarto dell’australiano Alex de Minaur e nello stesso ottavo dello statunitense Tommy Paul. Nei quarti di finale potrebbe profilarsi però un incrocio con il brasiliano João Fonseca o con il giovane spagnolo Rafael Jodar, che potrebbero affrontarsi a loro volta negli ottavi di finale.

Sorteggio poco favorevole per Lorenzo Musetti: il toscano, esentato dal primo turno, potrebbe debuttare contro il polacco Hubert Hurkacz o contro un qualificato. Inserito nello stesso quarto dello statunitense Ben Shelton, Musetti si trova in una sezione di tabellone ricca di possibili avversari insidiosi.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Flavio Cobolli e Luciano Darderi inizieranno direttamente al secondo turno: il romano affronterà uno tra il francese Gaël Monfils e l’argentino Camilo Ugo Carabelli; l’italo-argentino se la vedrà con il vincente del confronto tra il tedesco Daniel Altmaier e l’argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Completano il roster tricolore Lorenzo Sonego, che affronterà un qualificato, Mattia Bellucci, opposto al bosniaco Damir Džumhur, e Matteo Berrettini, che sfiderà il belga Raphaël Collignon.

TABELLONE ATP MADRID 2026

Madrid ATP Masters 1000 full draw: We almost got Fonseca-Jodar R2. Draw looks quite unbalanced (top half stronger). pic.twitter.com/ixV5YysYJo — José Morgado (@josemorgado) April 20, 2026

QUARTI DI FINALE TEORICI

[1] SINNER vs. de Minaur [5]

[4] Shelton vs. MUSETTI [6]

[8] Bublik vs. Auger-Aliassime [3]

[7] Medvedev vs. Zverev [2]

MATCH D’ESORDIO ITALIANI

SINNER, bye (R2 con qualificato o qualificato)

MUSETTI, bye (R2 con Hurkacz o qualificato)

COBOLLI, bye (R2 con Monfils o Carabelli)

DARDERI, bye (R2 con Altmaier o J.M. Cerundolo)

SONEGO vs. qualificato

BELLUCCI vs. Dzumhur

BERRETTINI vs. Collignon

CINÀ vs. Michelsen