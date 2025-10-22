LIVE Monviso-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: possibile turn-over per le Pantere?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’anticipo della 13ma giornata di serie A1 femminile di volley tra Wash4Green Monviso e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. E’ un mercoledì da grandi firme per il volley femminile italiano, con due partite di alto profilo che promettono spettacolo e intensità. In campo tre potenze del campionato e una squadra che sogna di sovvertire i pronostici. Riflettori puntati su Monviso–Conegliano e Scandicci–Milano, anticipi della 13ª giornata di Serie A1, riprogrammata per via del Mondiale per Club di dicembre, che vedrà impegnate proprio Conegliano e Scandicci, finaliste della scorsa Champions League.

Il match che seguiamo questa sera si gioca alle 20.00 al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, dove la Wash4Green Monviso prova a fermare la marcia della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Le campionesse d’Italia arrivano dalla prima sconfitta in una finale dopo 18 successi consecutivi, quella in Supercoppa contro Milano, un risultato che ha acceso il dibattito sul reale stato di salute del gruppo veneto. C’è chi parla di fine di un ciclo, chi invece invita alla calma, ricordando che anche le squadre più dominanti attraversano momenti di flessione. Di certo, Conegliano resta una delle squadre più complete e temibili d’Europa, e la sensazione è che la fame di vittorie non sia affatto svanita. Dopo una lunga estate che ha visto molte giocatrici impegnate in Nazionale, la formazione di Daniele Santarelli sta ancora ritrovando la miglior condizione. Una vittoria, però, le permetterebbe di agganciare la capolista Novara, a parità di incontri, in attesa del recupero con Milano.

Per Monviso, invece, la sfida rappresenta un esame durissimo. La formazione piemontese ha mostrato segnali incoraggianti in alcune fasi di questo avvio di stagione, ma sembra arrivare al confronto nel momento meno favorevole. Akrari e compagne hanno conquistato appena 3 punti nelle prime quattro giornate, subendo due sconfitte nelle gare casalinghe, l’ultima nel derby contro Cuneo.

Contro una Conegliano ferita e desiderosa di riscatto, servirà una prestazione di grande carattere per provare a sorprendere. Le sconfitte, si sa, possono lasciare scorie anche nelle squadre più esperte, e se il ko in Supercoppa dovesse aver minato qualche certezza tra le venete, Monviso dovrà essere pronta ad approfittarne. Come accadde nella sfida inaugurale contro Scandicci, quando le piemontesi riuscirono a strappare un set, servirà un approccio coraggioso e una gara perfetta per tentare l’impresa.

cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.00!