Dove vedere in tv Cobolli-Machac, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming

Oltre a Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ci sarà anche Flavio Cobolli tra i tennisti azzurri impegnati mercoledì 22 ottobre nel primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2025. I due grandi protagonisti dell’Italia per il trionfo di un anno fa a Malaga nelle Finals di Coppa Davis giocheranno sul centrale nella capitale austriaca, mentre il 23enne romano scenderà in campo sul #glaubandich Court per affrontare il ceco Tomas Machac.

Dopo una prima metà di stagione estremamente positiva, Cobolli sta facendo più fatica ad arrivare in fondo ai tornei ed è chiamato dunque ad un cambio di passo nelle prossime settimane per ottenere agli occhi di capitan Filippo Volandri lo status di secondo singolarista azzurro (in assenza di Sinner) verso la Final Eight di Coppa Davis a Bologna. A confronto il n.22 ed il n.31 al mondo, con Machac che ha sempre battuto il nostro portacolori nei tre scontri diretti disputati tra Challenger, qualificazioni ATP e United Cup.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Machac, valevole come primo turno dell’ATP 500 di Vienna. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-MACHAC VIENNA 2025

Mercoledì 22 ottobre

#glaubandich Court – Inizio alle ore 13.00 italiane

Flavio Cobolli vs Tomas Machac

PROGRAMMA COBOLLI-MACHAC VIENNA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (palinsesto ancora da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.