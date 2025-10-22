LIVE Berrettini-Popyrin, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: servono risposte verso la Coppa Davis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini ed Alexei Popyrin, partita valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2025. In Austria torna in campo il tennista romano: dopo aver ricevuto la convocazione da Filippo Volandri, l’azzurro cerca risposte per dimostrare di meritarsi una chance nelle Finals di Coppa Davis di Bologna,

Berrettini insegue la terza vittoria dal rientro in campo avvenuto ad Hangzhou dopo il lungo stop per infortunio. che l’ha costretto a saltare interamente la stagione nordamericana. Settimana scorsa il romano ha avuto la meglio di Giulio Zeppieri (6-4, 6-2) nel primo turno del 250 di Stoccolma. Dopo aver vinto il derby Berrettini si è arreso ad Ugo Humbert, finalista del torneo svedese, per 7-6, 6-3.

L’avversario odierno sarà il numero 48 del mondo. A Stoccolma Popyrin è tornato in campo dopo la sconfitta al secondo turno degli US Open contro Jannik Sinner per 6-3, 6-2, 6-2 in poco più di due ore di gioco. All’esordio nel torneo svedese l’australiano si è arreso in tre set a Sebastian Korda per 6-7, 6-1, 6-3.

Berrettini è avanti 3-1 nei precedenti con l’australiano che ha vinto l’ultima sfida, andata in scena lo scorso anno nel Master 1000 di Parigi Bercy, L’incontro aprirà il programma odierno sul campo centrale alle 13.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Popyrin con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione dell’esordio del romano. Buon divertimento!