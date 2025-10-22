LIVE Atalanta-Slavia Praga, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: vietato sbagliare per sperare nei playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Atalanta e Slavia Praga valida per la UEFA Champions League 2025/2026. La partita si disputerà alla New Balance Arena di Bergamo.

L’Atalanta ha ottenuto tre punti nelle prime due uscite europee. Nella prima giornata c’è stata la dolorosa sconfitta contro il PSG, finita 4-0 per i parigini. Contro il Club Brugge sono arrivati i primi punti per la squadra di Ivan Juric, con una vittoria in casa per 2-1. Lo Slavia Praga, invece, ha ottenuto nella prima giornata un pareggio contro il Bodø/Glimt e una sconfitta nella secnda giornata, a Milano contro l’Inter (3-0).

I bergamaschi hanno pareggiato l’ultima alla giornata di campionato contro la Lazio per 0-0, confermando l’ottavo posto in campionato. Anche lo Slavia Praga, seconda in classifica, ha ottenuto un punto nell’ultima uscita di campionato. Con il pareggio contro l’FC Zlin, per 0-0, la squadra di Trpisovsky ha fallito l’opportunità di balzare al comando del campionato, non sfruttando il pareggio dello Sparta Praga (diretta rivale in campionato).

L’Atalanta sembra la favorita di oggi. I bergamaschi arrivano da un periodo positivo, iniziato, proprio, dopo il poker subito dai francesi. Nelle ultime cinque giornate hanno ottenuto due vittorie e tre pareggi, segno di grande costanza. Non bisogna, però, dare per battuti i cechi, che lotteranno per ottenere almeno un pareggio. Gli uomini di Trpisovsky cercheranno di ottenere punti per salire nella classifica, e mettersi nei primii ventiquattro posti che garantirebbero l’accesso ai playoff (le prime otto si qualificano direttamente).

OA Sport vi offre quindi la DIRETTA LIVE testuale della fida tra Atalanta e Slavia Praga valida per la UEFA Champions League 2025/2026. L’inizio è previsto per le ore 21:00. Buon divertimento!