Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming

Matteo Berrettini è atteso ad un esame insidioso in occasione del primo atto dell’ATP 500 di Vienna 2025. L’azzurro se la vedrà mercoledì 22 ottobre con l’australiano Alexei Popyrin (n.48 al mondo) in un match sulla carta potenzialmente equilibrato e dominato dai servizi, considerando le caratteristiche dei due tennisti e la rapidità dei campi indoor della capitale austriaca.

Berrettini spera in un cambio di passo da qui a metà novembre dopo la crisi degli ultimi mesi per arrivare in fiducia all’appuntamento delle Finals di Coppa Davis a Bologna, in cui potrebbe tornare a ritagliarsi un ruolo importante dopo la cavalcata trionfale di un anno fa a Malaga soprattutto in assenza del numero uno azzurro Jannik Sinner. 2-1 il bilancio dei testa a testa in favore del romano, che ha perso però lo scontro diretto più recente con Popyrin per 7-5 7-6 a Bercy nel 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Popyrin, valevole come primo turno dell'ATP 500 di Vienna.

CALENDARIO BERRETTINI-POPYRIN VIENNA 2025

Mercoledì 22 ottobre

Center Court – Inizio alle ore 13.30 italiane

Matteo Berrettini vs Alexei Popyrin

PROGRAMMA BERRETTINI-POPYRIN VIENNA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (palinsesto ancora da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.