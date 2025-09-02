LIVE Italia-Polonia, Mondiali volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre sfidano Stysiak per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, quarto di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. L’appuntamento è per mercoledì 3 settembre (ore 15.30) a Bangkok (Thailandia): nello stesso palazzetto in cui la nostra Nazionale ha conquistato la Nations League lo scorso anno, le azzurre proseguiranno la loro avventura nella fase a eliminazione diretta di questa rassegna iridata, con il chiaro obiettivo di prolungare il cammino in terra asiatica.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno conquistato il primo posto nella Pool B, regolando Slovacchia, Cuba e Belgio, e hanno poi travolto la Germania con un sonoro 3-0 negli ottavi di finale, allungando così la striscia di vittorie consecutive (ora salita a quota 33). Dall’altra parte della rete ci saranno le biancorosse di coach Stefano Lavarini, che sono riuscite a battere la Germania nel match decisivo per il primo posto nel girone e il Belgio agli ottavi di finale soltanto al tie-break.

Le azzurre partiranno con i favori del pronostico, ma saranno attese da un esame decisamente probante e impegnativo contro un’avversaria travolta nella semifinale dell’ultima Nations League (3-0 in quel di Lodz qualche settimana fa): sarà tutta un’altra storia contro una rivale coriacea in fase offensiva e tonica a muro, ma che può commettere degli errori e che se pressata con costanza fatica a rialzarsi. Le azzurre dovranno pigiare sull’acceleratore in maniera continua e picchiare a spron battuto in attacco.

L’Italia farà affidamento sull’opposto Paola Egonu, sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini, sulle centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, sul libero Monica De Gennaro. , con la possibilità di puntare sulla bomber Ekaterina Antropova in regime di doppio cambio visto che Carlotta è stata pienamente recuperata. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra Francia e Brasile, mentre dall’altra parte del tabellone si giocano Olanda-Giappone e Turchia-USA.

Attenzione a due bomber di spessore, da alternare in caso di necessità: Magdalena Stysiak e Malwina Smarzek. La schiacciatrice Martyna Lukasik è molto temibile in fase offensiva e si distingue anche in difesa. Potrà essere affiancata da Paulina Damaske e Martyna Czyrnianska. La centrale Agnieszka Korneluk è una big sottorete, al suo fianco le alternative saranno Aleksandra Gryka e Magdalena Jurczyk. La palleggiatrice titolare è Katarzyna Wenerska: mentre il libero sarà Aleksandra Szczygłowska.

Si inizierà alle ore 15.30 di mercoledì 3 settembre. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).