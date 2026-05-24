Velasco sorpreso da Antropova schiacciatrice: “Volevo nasconderla in seconda linea, ma lei…”

Nella seconda giornata della AIA AeQuilibrium Cup l’Italia supera 3-1 la Turchia ed ottiene così la seconda vittoria in altrettante uscite. Le azzurre chiuderanno il trofeo con la sfida di questa sera contro la Polonia. Julio Velasco continua i test di una squadra rinnovata in buona parte dei suoi effettivi in vista della VNL e dei Campionati Europei.

Era molto attesa la prova di Ekaterina Antropova nel ruolo di schiacciatrice-ricevitrice: la giocatrice ha offerto segnali ampiamente positivi in vista di quelle che saranno poi le competizioni ufficiali. Velasco, al termine del match, ha parlato ai microfoni di RaiSport.

Il commento alla prova molto convincente offerta dalla giocatrice più attesa alla vigilia: “Per essere la prima partita… Le prime battute l’hanno messa un po’ in difficoltà ma ci mancherebbe altro. La volevo nascondere di più in seconda linea, ma lei voleva ricevere”.

Velasco completa il suo pensiero su Antropova: “Lei voleva allenarsi. Queste sono partite di allenamento. È una giocatrice straordinaria. In attacco le ho detto di non incaponirsi sulla diagonale stretta, poi ha fatto pallonetti, ha tirato sulle mani, ha tirato in mezzo“.