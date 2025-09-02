Dove vedere in tv Italia-Polonia, Mondiali volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Mercoledì 3 settembre andranno in scena i primi quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: alle ore 15.30 l’Italia scenderà in campo a Bangkok (Thailandia) per affrontare la Polonia in una sfida da dentro o fuori. Dopo aver conquistato il primo posto nel girone con tre vittorie all’attivo (Slovacchia, Cuba, Belgio) e dopo aver travolto la Germania agli ottavi con un perentorio 3-0, le azzurre torneranno in campo per incrociare le biancorosse di coach Stefano Lavarini.

Sarà una replica della semifinale dell’ultima Nations League, dove le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 prevalsero con un secco 3-0 e poi regolarono anche il Brasile nell’atto conclusivo. Si preannuncia un incontro particolarmente intenso, anche se le ragazze del CT Julio Velasco partiranno con i favori del pronostico contro un avversario che ha avuto la meglio sulla Germania e sul Belgio soltanto al tie-break tra la sfida decisiva per il primo posto nel girone e gli ottavi di finale.

L’Italia potrà fare leva su tutte le sue big: gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini, il libero Monica De Gennaro. Tra le fila della Polonia andranno seguite soprattutto le attaccanti Magdalena Stysiak, Martyna Lukasik e Malwina Smarzek e la centrale Agnieszka Korneluk. In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro la vincente della sfida tra Brasile e Francia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, quarto di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO QUARTO DI FINALE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 3 settembre

Ore 15.30 Italia vs Polonia

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.