Quando gioca l’Italia la semifinale dei Mondiali di volley femminile? Orario, avversaria, tv, streaming

L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2205 di volley femminile e tornerà in campo sabato 6 settembre in quel di Bangkok (Thailandia): l’appuntamento è per le ore 10.30 o per le ore 14.30, l’orario verrà definito nella giornata di domani, al termine dei quarti di finale. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento dopo aver vinto cinque incontri: dopo il tris confezionato nella fase a gironi contro Slovacchia, Cuba e Belgio, le azzurre hanno travolto Germania e Polonia con un doppio 3-0 tra ottavi e quarti.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 se la dovranno vedere contro la vincente del confronto tra Brasile e Francia, che andrà in scena giovedì 4 settembre (ore 12.00): si preannuncia un incrocio con le verdeoro, rivincita dell’atto conclusivo dell’ultima Nations League vinta dalle ragazze del CT Julio Velasco, ma attenzione alle transalpine, che hanno già impensierito le sudamericane nella fase a gironi e ora sogneranno il grande colpaccio.

Anna Danesi e compagne puntano a raggiungere la terza finale della propria storia e a garantirsi un posto sul podio per la terza edizione consecutiva dopo l’argento del 2018 e il bronzo del 2022. Ci si presenterà alla partita con un filotto di 34 successi consecutivi e con il sogno di arricchire ulteriormente la bacheca federale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile con l’Italia protagonista. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (rete esatta da definire); in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

QUANDO GIOCA L’ITALIA LA SEMIFINALE DEI MONDIALI DI VOLLEY?

Sabato 6 settembre, alle ore 10.30 o alle ore 10.40. L’orario esatto verrà definito prossimamente.

CHI SARÀ L’AVVERSARIA DELL’ITALIA NELLA SEMIFINALE DEI MONDIALI DI VOLLEY?

La vincente di Brasile-Francia, il quarto di finale in programma giovedì 4 settembre (ore 12.00).

PROGRAMMA SEMIFINALE MONDIALI VOLLEY: DOVE VEDERE L’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.