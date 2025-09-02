Volley, Barbolini: “La Polonia può metterci in difficoltà: sarà un’altra storia”. Giovannini: “Muro-difesa fondamentale

Giornata di vigilia per l’Italia, che mercoledì 3 settembre (ore 15.30) affronterà la Polonia nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Bangkok (Thailandia) dopo aver primeggiato nel proprio girone e aver travolto la Germania nel primo turno a eliminazione diretta, mentre le biancorosse hanno avuto la meglio nei confronti delle tedesche e del Belgio soltanto al tie-break in due sfide particolarmente tirate.

L’assistente allenatore Massimo Barbolini ha fatto un punto della situazione: “In questa fase di break, senza partite, lavoriamo in palestra, in sala video e soprattutto recuperando energie fisiche e mentali. La cosa importante è lavorare senza grosse preoccupazioni ma con lo spirito di voler far bene proprio come sta accadendo in questi giorni”.

Il tecnico ha poi proseguito: “Stiamo preparando il match con la Polonia, squadra di caratura mondiale affrontata e battuta nelle ultime due circostanze in cui ci siamo affrontati, con questo spirito. Chiaramente quella di mercoledì sarà un’altra storia, un match da affrontare come fatto con la Germania lottando pallone su pallone consapevoli dei nostri punti di forza e del fatto che la Polonia potrebbe metterci in difficoltà”.

La schiacciatrice Gaia Giovanni ha espresso il proprio punto di vista: “Sarà una partita difficile contro una squadra forte e blasonata. Sappiamo che contro il loro gioco sarà fondamentale la fase muro-difesa per riuscire ad arginare gli attacchi dell’opposta e la loro fisicità a muro. Sarà una bella partita e ribadisco, sicuramente difficile a cui dovremo approcciare con grande attenzione”.