Perché Italia-Polonia di volley femminile non si vedrà su RaiSport oggi: orario e alternativa

L’Italia chiude la sua partecipazione all’AIA Aequilibrium Cup con l’odierno confronto con la Polonia, sfida valevole per la terza giornata del prestigioso triangolare. L’incontro si giocherà a Genova con orario di inizio previsto alle ore 21:00 ma non sarà visibile su RaiSport.

La trasmissione in diretta della partita sarà garantita attraverso due canali: Sky Sport Arena per tutti coloro che sono abbonati alla piattaforma satellitare e vogliono usufruire della diretta tv o RaiPlay per gli spettatori che invece preferiscono scegliere l’opportunità di seguire la partita in streaming.

Il cambio di programmazione adottato dalla Rai è dettato dalla contemporaneità della partita dei playoff di Serie C tra Salernitana e Brescia. La scelta della diretta è caduta, ancora una volta, su un incontro di calcio. Julio Velasco potrà sfruttare l’occasione per continuare i suoi test, alla ricerca di risposte importanti in vista dei prossimi prestigiosi appuntamenti.

Sky Sport Arena (canale 204) trasmetterà il match in diretta tv, mentre RaiPlay Sport 1, su Now Tv e su Sky Go proporranno la diretta streaming. OA Sport offrirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti per non perdersi neanche un istante di una sfida che si preannuncia spettacolare.

CALENDARIO AIA AEQUILIBRIUM CUP WOMEN ELITE VOLLEY FEMMINILE

Domenica 24 maggio

Ore 21.00 Italia vs Polonia a Genova – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA AIA AEQUILIBRIUM CUP WOMEN ELITE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (non prevista su RaiSportHD in chiaro)

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW

Diretta testuale: OA Sport.