Italia-Polonia, Mondiali volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Mercoledì 3 settembre, alle ore 15.30 italiane, si disputerà il match valido per i quarti di finale dei Mondiali senior 2025 di volley femminile: a Bangkok, in Thailandia, l’Italia affronterà la Polonia. Le azzurre hanno vinto il Girone B ed hanno poi battuto la Germania, mentre le polacche hanno vinto il Girone G ed hanno poi eliminato il Belgio.

Il match Italia-Polonia, valido per i quarti di finale dei Mondiali senior 2025 di volley femminile, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

Mercoledì 3 settembre – Quarti di finale

Ore 15.30 italiane: Italia-Polonia – Diretta tv Rai 2 HD

