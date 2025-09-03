Chi affronterà l’Italia in semifinale ai Mondiali di volley femminile? Probabile una grande classica, ma occhio alla rivelazione…

L’Italia dovrà aspettare un giorno per conoscere quale sarà l’avversaria nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile, che andrà in scena sabato 6 settembre (o alle ore 10.30 o alle 14.30, il programma dettagliato verrà definito prossimamente) in quel di Bangkok (Thailandia). Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 se la dovranno vedere con la vincente del confronto tra Brasile e Francia, ottavo di finale previsto per giovedì 4 settembre (ore 12.00).

Sulla carta tutto lascia pensare a un incrocio con le verdeoro, già sconfitte nel recente atto conclusivo della Nations League. La partita con le transalpine, però, sarà tutt’altro che scontata: le Gallette hanno già firmato un’impresa eliminando la Cina agli ottavi e hanno già spaventato le sudamericane nella fase a gironi, issandosi sul 2-0 prima di subire la rimonta. Questa volta la grande rivelazione della rassegna iridata saprà gettare il cuore oltre l’ostacolo e regalarsi un sogno?

La grande classica della pallavolo internazionale sarebbe decisamente scoppiettante, avvincente, appassionante e molto attesa dagli amanti dello sport. Le ragazze del CT Julio Velasco sarebbero chiamate ad alzare l’asticella contro il sestetto guidato dalla fuoriclasse Gabi, che a più riprese ha dimostrato tutto il suo talento. Un eventuale testa a testa con le francesi guidate in campo da Cazaute sarebbe indubbiamente molto curioso e stimolante vista la novità.

In palio la qualificazione alla finale dei Mondiali 2025 di volley femminile, che si disputerà domenica 7 settembre (ore 14.30): dall’altra parte della rete ci sarà la formazione che riuscirà a spuntarla nello spicchio di tabellone in cui il Giappone, oggi vittorioso sull’Olanda al tie-break, attende la vincente della sfida tra Turchia e USA (giovedì 4 settembre, ore 15.30).

CHI SARÀ L’AVVERSARIA DELL’ITALIA NELLA SEMIFINALE DEI MONDIALI DI VOLLEY?

La vincente di Brasile-Francia, il quarto di finale in programma giovedì 4 settembre (ore 12.00).

QUANDO GIOCA L’ITALIA LA SEMIFINALE DEI MONDIALI DI VOLLEY?

Sabato 6 settembre, alle ore 10.30 o alle ore 10.40. L’orario esatto verrà definito prossimamente.

PROGRAMMA SEMIFINALE MONDIALI VOLLEY: DOVE VEDERE L’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.