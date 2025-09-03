Julio Velasco: “Le ragazze non devono dipendere da me. Orro fantastica. Brasile? Teoricamente, ma la Francia…”

L’Italia ha travolto la Polonia con un perentorio 3-0 e si è qualificata alla semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile, che giocherà sabato 6 settembre (ore 10.30 od ore 14.30) contro la vincente del confronto tra Brasile e Francia. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 proseguono la loro marcia a Bangkok (Thailandia), infilando la 34ma vittoria consecutiva e ora andranno a caccia del terzo atto conclusivo della storia in una rassegna iridata.

Il CT Julio Velasco ha analizzato la partita ai microfoni federali: “Vincere 3-0 con una squadra così forte come la Polonia è molto importante, le ragazze sono eccezionali, sono concentratissime, non molliamo mai. La nostra squadra è molto equilibrata e questo è importante perché ci dà sicurezza: siamo stati un pochettino nervosi agli ottavi, ma stiamo bene e ovviamente in semifinale sarà ancora più difficile. Ci rilassiamo e pensiamo alla prossima, vedremo quale sarà l’avversario, ma le ragazze stanno bene“.

Il Guru ha poi proseguito: “Già dall’anno scorso dicevo loro che devono essere autonome e autorevoli, che sanno giocare. Orro oggi è stata fantastica, ha distribuito il gioco benissimo: devono essere autonome e non dipendenti dall’allenatore. Questo gruppo è eccezionale, ogni giorno diamo il massimo, sono orgogliosissimo di queste ragazze: questo gruppo è speciale, con giocatrici fantastiche. Dobbiamo essere umili e rispettare gli avversari, ogni partita ha una storia a sé. Ogni giorno bisogna migliorarsi, è tutta l’estate che lo stiamo facendo. Non ho niente da rimproverare: ogni giorno danno il massimo e questo ci rendi sicuri di noi stessi. Oggi la Polonia ci ha messo in difficoltà e ne siamo venuti fuori“.

Il Commissario Tecnico si è poi proiettato verso il prossimo impegno: “Gli avversari saranno ancora più forti e con umiltà andremo a batterci su ogni palla. Teoricamente ora il Brasile, ma la Francia sta giocando bene, sta facendo un cambiamento enorme, anche oggi Giappone-Olanda è stato 3-2, si soffre sempre. Sia che sia uno che sia l’altro sarà una partita difficile. Andiamo con umiltà senza fare pronostici, sappiamo che siamo forti, ma che ogni partita è a sé“.