LIVE Vasamì-Norrie, Internazionali d’Italia 2025 in DIRETTA: la nuova promessa azzurra alla prova del veterano britannico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tabellone qualificazioni Roma – Programma sorteggio Roma

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Vasamì-Norrie, incontro valido per il primo turno delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro il veterano britannico: sarà il suo esordio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, dove gioca grazie a una wild-card concessa in virtù del suo talento.

Il 17enne romano, numero 851 del ranking, ha avuto modo di mostrare il suo talento al Challenger di Monza e ora vuole sognare in grande. Il nostro portacolori incrocerà il 29enne, numero 91 del mondo. Servirà la grande impresa al nostro portacolori, ma oltre al risultato c’è tanta curiosità per vedere il suo potenziale.

L’appuntamento è per lunedì 5 maggio, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 10.00 alla Super Tennis Arena: ad aprire la giornata saranno un paio di incontri delle qualificazioni femminili (prima il confronto tra la greca Sakkari e la francese Paquet, poi quello tra Raggi e l’australiana Tomljanovic) seguiti dall’attesa sfida in cui sarà impegnato il nostro portacolori.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Vasamì-Norrie, match di qualificazioni del Masters 1000 di Roma: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto per non perdersi nemmeno uno scambio. Sarà il terzo incontro a partire dalle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.