Sorteggio Internazionali d’Italia: orari esatti per i tornei ATP e WTA a Roma. Tutti gli italiani in tabellone

Domani lunedì 5 maggio andrà in scena il sorteggio del tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Il torneo di Roma assume una valenza particolare per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, costretto a stare lontano dall’agonismo per la sospensione di tre mesi legata alla vicenda “Clostebol”, sarà l’osservato speciale e il suo percorso avrà grande attenzione.

La composizione del main draw degli uomini sarà a partire dalle ore 12.00 e Sinner sarà il n.1 del seeding, dovendosi guardare dal tedesco Alexander Zverev (n.2 del seeding), campione in carica, e dallo spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 del seeding), che sembrerebbe aver recuperato dai suoi problemi fisici. Vi sarà una nutrita pattuglia tricolore, al di là di Jannik.

Parliamo di Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Luca Nardi (wild card), Francesco Passaro (wild card), Fabio Fognini (wild card), Matteo Gigante (wild card) e Federico Cinà (wild card). Musetti, reduce dalla finale raggiunta a Montecarlo e dalla semifinale a Madrid, è la seconda “punta” del gruppo nostrano, mentre punti interrogativi ce ne sono su Berrettini, infortunatosi agli addominali nella capitale spagnola.

Alle 11.00 è prevista invece la cerimonia di presentazione del tabellone femminile con Jasmine Paolini che vorrà tenere alto il vessillo italico, in qualità di n.6 del ranking e n.1 del Bel Paese. Oltre alla toscana, risponderanno all’appello Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto (wild card), Sara Errani (wild card), Lucrezia Stefanini (wild card), Nuria Brancaccio (wild card), Giorgia Pedone (wild card), Tyra Caterina Grant (wild card), Federica Urgesi (wild card) e Arianna Zucchini (wild card). Grande curiosità su Grant, che sarà madrina nella cerimonia citata e rappresenterà per la prima volta l’Italia in un torneo internazionale.

ITALIANI IN TABELLONE

Uomini – Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Luca Nardi (wild card), Francesco Passaro (wild card), Fabio Fognini (wild card), Matteo Gigante (wild card) e Federico Cinà (wild card)

Donne – Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto (wild card), Sara Errani (wild card), Lucrezia Stefanini (wild card), Nuria Brancaccio (wild card), Giorgia Pedone (wild card), Tyra Caterina Grant (wild card), Federica Urgesi (wild card) e Arianna Zucchini (wild card)

QUANDO IL SORTEGGIO DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

Lunedì 5 maggio

Ore 11.00 Sorteggio femminile

Ore 12.00 Sorteggio maschile