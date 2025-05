Ranking ATP degli italiani prima di Roma: Sinner e Musetti in top-10, grande balzo di Arnaldi

Gli Internazionali d’Italia 2025 ci terranno compagnia dal 7 al 18 maggio, con la speranza che gli azzurri possano essere grandi protagonisti sulla terra rossa del Foro Italico. Quale sarà il ranking ATP degli italiani alla vigilia del Masters 1000 di Roma? Jannik Sinner si presenterà nella Capitale da numero 1 del mondo e al rientro agonistico dopo aver scontato una squalifica di tre mesi. Il fuoriclasse altoatesino sarà abbracciato dal caloroso pubblico di casa, che proverà a spingerlo il più lontano possibile. Il 23enne può fare affidamento su 9.730 punti e incrementerà sicuramente il proprio bottino, visto che dodici mesi fa non era presente a questo torneo.

Lorenzo Musetti giocherà per la prima volta in carriera forte dello status di top-10 della graduatoria internazionale: il toscano si è spinto fino alla semifinale del Masters 1000 di Madrid dopo aver giocato l’atto conclusivo a Montecarlo, ha guadagnato un paio di posizioni e sarà il nuovo numero 9 del ranking ATP con 3.550 punti all’attivo.

Matteo Berrettini si è ritirato sulla terra rossa della capitale spagnola dopo aver perso il primo set contro il britannico Jack Draper: l’auspicio è che il romano non abbia riscontrato dei problemi fisici e che possa giocare al meglio di fronte al proprio pubblico, scenderà in campo da numero 30 del mondo con 1.670 punti in cantiere e la caratura del numero 3 d’Italia.

Appena più indietro figura Flavio Cobolli (34mo, 1.520), mentre Matteo Arnaldi ha scalato ben sette posizioni con i quarti di finale raggiunti a Madrid e ora è 37mo con 1.410 punti. Altri due italiani sono in top-50: Lorenzo Sonego 44mo (1.245) e Luciano Darderi 46mo (1.204). Si deve scorrere fino alla 68ma piazza per trovare Mattia Bellucci (891, due posizioni perse dopo Madrid), mentre Luca Nardi è 95mo (632). Francesco Passaro staziona al limitare della top-100 (101mo con 593) mentre Fabio Fognini staziona in 107ma piazza (566).

RANKING ATP ITALIANI PRIMA DEGLI INTERNAZIONALI

1. Jannik Sinner 9.730 (stabile)

2. Lorenzo Musetti 3.550 (+2)

30. Matteo Berrettini 1.670 (+1)

34. Flavio Cobolli 1.520 (+2)

37. Matteo Arnaldi 1.410 (+7)

44. Lorenzo Sonego 1.245 (-1)

46. Luciano Darderi 1.204 (stabile)

68. Mattia Bellucci 891 (-2)

95. Luca Nardi 632 (+5)

101. Francesco Passaro 593 (stabile)

107. Fabio Fognini 566 (+5)

164. Matteo Gigante 341 (+31)

167. Andrea Pellegrino 337 (+70)

194. Federico Arnaboldi 285 (+6)