Benvenuta Tyra Grant: “Italiana al 100%. A Sinner farei una domanda”

Domani Tyra Caterina Grant sarà presente nella cerimonia del sorteggio degli Internazionali d’Italia a Roma. Per la 17enne sarà la prima occasione in cui poter rappresentare l’Italia, dopo aver scelto di giocare col Tricolore. Tyra, figlia di padre americano (Tyrone Grant, giocatore di basket) e madre italiana (Cinzia Giovinco, sua prima maestra sul campo e oggi anche manager), aveva finora disputato i tornei giovanili e quelli del massimo circuito con la bandiera degli States.

Tuttavia, l’assegnazione della wild card per l’evento a Roma era stato un indizio di un accordo tra la FITP e appunto la ragazza. Una conferma poi è arrivata attraverso un post di mamma Cinzia, con la condivisione del pezzo di “The Athletic” sul NYT. Nell’intervista concessa all’Adnkronos, la giocatrice (oggi n.356 del mondo e dalle grandi prospettive) ha rivelato le proprie emozioni.

“Ho scelto di giocare per l’Italia. Qualche giorno fa sono scesa in campo per la mia partita qui a Roma e accanto al mio nome è comparsa la bandiera italiana. Penso che l’ufficialità arriverà nei prossimi giorni. Mia mamma è italiana, mio padre americano. Io sono nata e cresciuta in Italia, ho sempre studiato qui, i miei amici sono qui. Mi sento italiana al 100%“, ha dichiarato Tyra.

Grande emozione in vista dell’esordio negli Internazionali d’Italia: “Non vedo l’ora, veramente. Mi hanno dato una wild card per il tabellone principale, ne ho vinta una anche per il doppio. L’obiettivo come in tutti i tornei a cui partecipo è sempre di arrivare in fondo, anche se so che sarà complicato. Spero comunque di riuscire a vincere qualche partita in tabellone. Voglio passare il primo turno e poi giocarmela contro una testa di serie“.

Grant ha rivelato di avere in Novak Djokovic il suo punto di riferimento. Un Nole che non ci sarà. Avrà invece modo di incrociare Jannik Sinner, che farà il proprio ritorno sui campi dopo la vicenda “Clostebol”. Il n.1 del mondo e Tyra hanno avuto modo di conoscersi nell’esperienza presso il centro gestito da Riccardo Piatti anni fa. “Jannik non l’ho ancora visto, ma appena ci vedremo parleremo anche della mia decisione. L’ultima volta l’ho incrociato in Australia, ma vorrei chiedergli come ci si sente ad aver vinto due Slam ed essere riuscito a confermarsi. Sarebbe una bella domanda da fargli“, ha ammesso.