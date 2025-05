Internazionali d’Italia 2025: il tabellone delle qualificazioni maschili con cinque italiani

Sorteggiato nelle scorse ore il tabellone di qualificazione degli Internazionali d’Italia 2025 in campo maschile. Sono cinque gli italiani che cercano il pass verso la porta principale che si lega al Foro Italico di Roma; potevano essere sei, perché Stefano Napolitano (che non può difendere il terzo turno in main draw) è rimasto fuori di pochissimi posti.

Si incontra subito Giulio Zeppieri: per lui, che gioca sostanzialmente in casa, sfida inedita e incerta con il russo Pavel Kotov: entrambi valgono più del ranking che hanno, e Kotov arriva da una stagione nella quale soltanto una volta ha vinto almeno due match in un torneo. Zeppieri, invece, dopo un buon inizio di anno (con annessa qualificazione a Indian Wells), si è un po’ spento nelle ultime settimane e torna in campo dopo un mese di stop.

Grande è l’attesa per Jacopo Vasamì, il promettente diciassettenne con un servizio già di prim’ordine e notevoli qualità che possono farlo ben figurare nel futuro. Sfortunatamente, il suo avversario è anche in un momento particolarmente buono: Cameron Norrie, infatti, oltre a essere un ex semifinalista di Wimbledon è uno che a Madrid si è spinto fino al terzo turno con scalpo di Lehecka. Insomma, c’era di meglio.

Pierluigi Basile, invece, affronta un giocatore che quanto a fiducia non è al massimo della forma pensabile. Si tratta del brasiliano Thiago Seyboth Wild, che nel 2025 ha perso un’enorme quantità di partite vincendo davvero poco sia sul tour principale che a livello Challenger. Non c’è un’occasione migliore, ma bisogna vedere se Basile avrà i mezzi per poter sfruttare un’occasione non da poco.

Per Federico Arnaboldi, quest’anno per quattro volte ai quarti di finale in tornei Challenger, arriva l’occasione contro un altro brasiliano, Thiago Monteiro, che sta tutto sommato avendo una valida stagione per il suo livello, con due finali sempre a livello Challenger, impreziosite dalla qualificazione agli Australian Open. Non pare facile il margine, ma di Arnaboldi si conoscono quei buoni momenti che lo rendono in grado di esprimere un tennis che può far concorrenza a quello di Monteiro.

Infine, Gabriele Piraino: il vincitore delle prequalificazioni gioca contro una sorta di asiatico atipico, il taiwanese Chun-hsin Tseng. Atipico nel senso che sul rosso ha le sue buone capacità di esprimersi. Non eccelse, ma buone sì: si è qualificato a Monaco di Baviera. Sul veloce, però, è andato meglio, sfiorando il colpo contro Tsitsipas a Miami. E a Rio si è spinto fino ai quarti. In breve, pare difficile collocare Tseng in qualche tipo di categoria: per Piraino qualche spiraglio esiste.

TABELLONE QUALIFICAZIONI ATP ROMA 2025

Collignon (BEL) [1]-Moreno de Alboran (USA)

Zeppieri (ITA) [WC]-Kotov [20]

Majchrzak (POL) [2]-Ofner (AUT)

Daniel (JPN)-Hanfmann (GER) [21]

Norrie (GBR) [3]-Vasamì (ITA) [WC]

Lajovic (SRB)-Quinn (USA) [18]

Shevchenko (KAZ) [4]-Ficovich (ARG)

Fucsovics (HUN)-Meligeni Alves (BRA) [16]

de Jong (NED) [5]-Mayot (FRA)

Basile (ITA) [WC]-Seyboth Wild (BRA) [14]

Monteiro (BRA) [6]-Arnaboldi (ITA) [WC]

Virtanen (FIN)-Boyer (USA) [19]

Kopriva (CZE) [7]-Svrcina (CZE)

Krueger (USA)-Basavareddy (USA) [13]

Carreno Busta (ESP) [8]-Tirante (ARG)

Burruchaga (ARG)-Galan (COL) [15]

Tseng (TPE) [9]-Piraino (ITA) [WC]

Herbert (FRA)-J. M. Cerundolo (ARG) [24]

Dellien (BOL) [10]-Huesler (SUI)

Gaubas (LTU)-Spizzirri (USA) [23]

Harris (GBR) [11]-Barrios Vera (CHI)

Gomez (ARG)-Royer (FRA) [17]

Faria (POR) [12]-Kym (SUI)

Taberner (ESP)-Mannarino (FRA) [22]