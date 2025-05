Lorenzo Musetti scopre la nuova posizione nel ranking ATP: Ruud opera il sorpasso, la classifica dell’azzurro

Lorenzo Musetti incomincerà la settimana da numero 9 del mondo. Il tennista italiano farò il proprio ingresso nella top-10 della graduatoria internazionale in occasione dell’aggiornamento del ranking ATP in programma lunedì 5 maggio: sarà una prima volta storica per il toscano, che stasera ha conosciuto con esattezza il piazzamento in cui si ritroverà domani mattina. Ci saranno due italiani nell’elite del tennis internazionale, visto che Jannik Sinner svetta al comando da ormai un anno.

Il norvegese Casper Ruud ha infatti vinto il Masters 1000 di Madrid battendo il britannico Jack Draper nella finale andata in scena sulla terra rossa della capitale spagnola e ha dunque scavalcato il nostro portacolori. Musetti occuperà il nono posto con 3.550 punti dopo aver raggiunto la semifinale sul mattone tritato iberico, precedendo il danese Holger Rune (3.440) e tallonando l’australiano Alex de Minaur (3.635) che ha battuto pochi giorni fa nei quarti di finale.

Casper Ruud si inserirà in settima piazza con 3.715 punti all’attivo, mentre Jack Draper sarà il nuovo numero 5 con 4.440 dopo aver scavalcato il serbo Novak Djokovic (sesto con 4.130). Se Ruud avesse perso Musetti sarebbe stato numero 8. Jannik Sinner si trova chiaramente al comando con 9.730 punti, ampiamente davanti al tedesco Alexander Zverev (8.085) e allo spagnolo Carlos Alcaraz (7.850), mentre lo statunitense Taylor Fritz è quinto (4.815).

RANKING ATP AL 5 MAGGIO (TOP-10)

1. Jannik Sinner (Italia) 9.730

2. Alexander Zverev (Germania) 8.085

3. Carlos Alcaraz (Spagna) 7.850

4. Taylor Fritz (USA) 4.815

5. Jack Draper (Gran Bretagna) 4.440

6. Novak Djokovic (Serbia) 4.130

7. Casper Ruud (Norvegia) 3.715

8. Alex de Minaur (Australia) 3.635

9. Lorenzo Musetti (Italia) 3.550

10. Holger Rune (Danimarca) 3.440