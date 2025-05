Dove vedere Vasamì-Norrie in tv, Internazionali d’Italia 2025: orario, programma, streaming

Jacopo Vasamì affronterà Cameron Norrie nel primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Roma. La giovane promessa del tennis tricolore farà il proprio debutto agli Internazionali d’Italia e si troverà di fronte il temibilissimo veterano britannico, partendo con gli sfavori del pronostico contro il numero 3 del tabellone cadetto. Il nostro portacolori proverà a stupire e a inseguire il risultato di lusso per approdare all’atto decisivo delle qualificazioni.

Il 17enne romano, numero 851 del ranking, incrocerà il 29enne, numero 91 del mondo. L’azzurro ha già mostrato di essere dotato di un ottimo talento ed è a tutti gli effetti un prospetto di eccellente spessore, c’è curiosità per vedere se riuscirà a stupire contro un rivale di questa esperienza. Chiaramente non ci sono precedenti tra i due giocatori, la partita offrirà grandi temi tattici e tecnici visto che entrambi i tennisti sono mancini.

L’appuntamento è per lunedì 5 maggio, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 10.00 alla Super Tennis Arena: ad aprire la giornata saranno un paio di incontri delle qualificazioni femminili (prima il confronto tra la greca Sakkari e la francese Paquet, poi quello tra Raggi e l’australiana Tomljanovic) seguiti dall’attesa sfida in cui sarà impegnato il nostro portacolori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Vasamì-Norrie, match valido per il primo turno delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia. La partita non sarà trasmessa in diretta tv/streaming, prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VASAMÌ-NORRIE, QUALIFICAZIONI ROMA

Lunedì 6 maggio

Terzo match dalle ore 10.00 Jacopo Vasamì vs Cameron Norrie

In precedenza, a partire dalle ore 10.00 alla Super Tennis Arena, si disputeranno Sakkari-Paquet e Raggi-Tomljanovic. Al termine toccherà a Vasamì.

PROGRAMMA VASAMÌ-NORRIE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.