Sport in tv oggi (mercoledì 23 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Mercoledì 23 aprile ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Madrid, il ciclismo con il Tour of the Alps, la Freccia Vallone (maschile e femminile), il judo con gli Europei, e tanto altro ancora.

Saranno tre gli azzurri impegnati in singolare nei tornei ATP Masters 1000 di Madrid: Flavio Cobolli sfiderà il magiaro Fabian Marozsan, mentre il qualificato Fabio Fognini se la vedrà con il serbo Laslo Djere, infine lo scontro tra wild card opporrà Federico Cinà a Coleman Wong, rappresentante di Hong Kong.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 23 aprile

10.30 Ciclismo, Tour of the Alps: terza tappa – 12.35 Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Judo, Europei: 1a giornata, eliminatorie (-48 kg Assunta Scutto, -52 kg Odette Giuffrida, -60 kg Andrea Carlino, -66 kg Elios Manzi, Matteo Piras) – judo.tv

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: 1° turno (1° match alle 11.00 Cinà-Wong, 4° match dalle 11.00 non prima delle 16.30 Fognini-Djere, 5° match dalle 11.00 Cobolli-Marozsan) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo femminile), Tennis TV

11.00 Tennis, WTA 1000 Madrid: 1° turno – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW (a rotazione con il torneo maschile), SuperTennis HD, SuperTenniX

11.35 Ciclismo, Freccia Vallone – 12.45 discovery+, 14.25 Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Sky Go, NOW, DAZN

14.10 Ciclismo femminile, Freccia Vallone – 16.55 Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.00 Judo, Europei: 1a giornata, finali – judo.tv, Rai Play Sport 1, 24.00 differita Rai Sport HD, Rai Play

18.30 Calcio, Serie A: Torino-Udinese – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.30 Calcio, Serie A: Cagliari-Fiorentina – DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Genoa-Lazio – DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Parma-Juventus – DAZN

19.30 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Alpo – flima.tv

20.30 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Venezia – Rai Sport HD, Rai Play, flima.tv

20.30 Basket femminile, Serie A1: San Martino-Schio- flima.tv

21.00 Calcio, Coppa Italia: Inter-Milan – Canale 5, Mediaset Infinity, sportmediaset.it