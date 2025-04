LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Italia sul tatami con Assunta Scutto ed Andrea Carlino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) nel primo evento internazionale post-Parigi 2024 che di fatto apre la corsa verso Los Angeles 2028.

L’Italia si prepara a scendere in gara con ambizioni elevate e una squadra quasi al completo. L’unica defezione di rilievo è quella di Alice Bellandi, campionessa olimpica, che non sarà presente per scelte legate alla programmazione in vista dei Mondiali in programma a Budapest a giugno. Nonostante questa assenza di peso, la formazione azzurra resta altamente competitiva e ha tutte le potenzialità per superare il bottino conquistato nell’ultima edizione di Zagabria, dove arrivarono quattro medaglie complessive (un argento e tre bronzi).. Oggi dalle 10.30 sono in programma le eliminatorie delle categorie 48, e 52 kg Femminili e 60 e 66 kg Maschili e dalle 16.00 il Final Block.

L’Italia si presenta con una delegazione di 18 atleti, equamente divisi tra maschile e femminile. Donne: Assunta Scutto (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Savita Russo e Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin (70 kg), Erica Simonetti e Asya Tavano (+78 kg). Uomini: Andrea Carlino (60 kg), Matteo Piras ed Elios Manzi (66 kg), Manuel Lombardo e Giovanni Esposito (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Christian Parlati e Kenny Komi Bedel (90 kg), Gennaro Pirelli (100 kg).

Sono cinque gli azzurri in gara oggi, nella prima giornata del campionato continentale. Nella categoria -48 kg femminile, Assunta Scutto ha le credenziali per puntare al podio visto che è la numero 2 del ranking europeo alle spalle della svedese Babulfath. Numero 2 d’Europa è anche Odette Giuffrida, che fa il suo rientro in un grande evento internazionale e, a questi livelli, ha spesso centrato l’appuntamento con il podio. La numero uno del ranking è la solida kosovara Distria Krasniqi.

In campo maschile Andrea Carlino può fare molto bene nella categoria dei -60 kg: è il numero 9 in Europa ed è dato in buona condizione. Il numero uno è il francese Luka Mkheidze. Due, infine, gli azzurri in gara nella categoria -66 kg: Matteo Piras ed Elios Manzi. Hanno tutte le potenzialità per riuscire ad inserirsi nel giro delle medaglie: Piras è il numero 5 in Europa e Manzi il numero 10 del ranking continentale, guidato dal russo Chopanov.

Si parte alle ore 10.30 italiane con i primi incontri delle eliminatorie, mentre il blocco delle finali è previsto a partire dalle 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!