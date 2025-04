LIVE Freccia Vallone 2025 in DIRETTA: sarà duello tra Pogacar ed Evenepoel?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Freccia Vallone 2025, classico appuntamento del trittico delle Ardenne. Dopo lo spettacolare finale dell’Amstel Gold Race continuano le emozioni su e giù per i proverbiali muri, con i 205 km della Freccia che animeranno questo mercoledì primaverile. Attesa la bagarre tra i protagonisti dell’evento che ha aperto il trittico, ma diversi outsiders e numerosi scalatori proveranno ad intralciare i piani dei favoritissimi.

89esima edizione che partirà da Namur e si concluderà ancora una volta in cima al Mur de Huy, a margine di 205 km di fatica. Percorso leggermente rinnovato rispetto alle scorse edizioni, con il ritorno della Côte de Cherave posta tra Côte d’Ereffe e Mur de Huy (1.3 km al 9,7% di pendenza media) a rendere ancor più avvincente e tortuoso il finale. 11 complessivamente le Côte da affrontare, con l’ultima asperità da scalare in tre occasioni per un dislivello totale di 3050 metri.

Numerosi i big presenti al via, con un nuovo duello tra il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates- XRG) all’orizzonte. I due principali favoriti dovranno tuttavia aggiungere una marcia rispetto a quanto offerto all’Amstel Gold Race per evitare ulteriori brutte sorprese. Proverà a centrare uno storico bis Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) che con il compagno di squadra Thibau Nys rappresenta un tandem di primissimo livello. Dovrà invece stare a ruota sperando di tenere fino agli ultimi chilometri il britannico Tom Pidcock (Q36 Pro Cycling Team), mentre un ritrovato Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) ha dimostrato di avere a disposizione nuovi dardi da scoccare al cospetto dei giovanissimi rivali. Ottime chance anche per il belga Tiesj Benoot (Team Visma – Lease a Bike), sempre tra i migliori nelle classiche primaverili.

La Freccia Vallone 2025 inizierà alle 11.35. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!