Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming

Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili.

Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. Si parte subito con Federico Cinà, impegnato nello scontro tra wild card con il portacolori di Hong Kong Coleman Wong, e si chiude con Flavio Cobolli, opposto all’ungherese Fabian Marozsan. In mezzo Fabio Fognini, che è riuscito a centrare la qualificazione e che spera di aver recuperato le energie per il confronto con il serbo Laslo Djere, con il quale ha la media di uno scontro all’anno negli ultimi quattro anni (2 nel 2021, nessuno nel 2021, 1 nel 2023 e 2024: bilancio di 2-2).

La giornata di oggi del Mutua Madrid Open (ATP Masters 1000 e WTA 1000) inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201, fino alle 17:50) e Sky Sport Tennis (203), nonché anche in chiaro su SuperTennis per quel che riguarda la WTA, e in diretta streaming su SkyGo, Now (tutto), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA). OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di alcuni incontri scelti.

CALENDARIO MADRID 2025 OGGI

La dizione utilizzata è quella spagnola, dove Estadio e Pista s’intendono Stadium e Court.

Estadio Manolo Santana

Ore 11:00 Volynets (USA)-Kvitova (CZE) – 1° turno WTA

Borges (POR)-Carreno Busta (ESP) [WC] – 1° turno ATP

Bautista Agut (ESP)-Munar (ESP) – 1° turno ATP

Azarenka-Danilovic (SRB) – Non prima delle ore 17:00 – 1° turno WTA

Monfils (FRA)-Gojo (CRO) [Q] – 1° turno ATP

Estadio Arantxa Sanchez

Ore 11:00 Mpetshi Perricard (FRA)-Navone (ARG) – 1° turno ATP

Bencic (SUI)-Somnez (TUR) [Q] – Non prima delle ore 13:00 – 1° turno WTA

Lamens (NED)-Raducanu (GBR) – 1° turno WTA

Comesaña (ARG)-Martinez (ESP) – 1° turno ATP

Kessler (USA)-Andreescu (CAN) – 1° turno WTA

Estadio 3

Ore 11:00 Sevastova (LAT)-Pavlyuchenkova – 1° turno WTA

Xinyu Wang (CHN)-Sakkari (GRE) – 1° turno WTA

Krueger (ARG)-Potapova – 1° turno WTA

Michelsen (USA)-Bublik (KAZ) – 1° turno ATP

Marozsan (HUN)-Cobolli (ITA) – 1° turno ATP

Pista 4

Ore 11:00 Cinà (ITA) [WC]-Wong (HKG) [WC] – 1° turno ATP

Bonzi (FRA)-Cilic (CRO) [WC] – 1° turno ATP

Lajovic (SRB) [Q]-Quinn (USA) [Q] – Non prima delle ore 15:00

Fognini (ITA) [Q]-Djere (SRB) – Non prima delle ore 16:30

J. Cerundolo (ARG) [Q]-Kovacevic (USA) – 1° turno ATP

Pista 5

Ore 11:00 Joint (AUS) [Q]-Martinez Cirez (ESP) [WC] – 1° turno WTA

Carlé (ARG) [Q]-Sramkova (SVK) – 1° turno WTA

Starodubtseva (UKR) [Q]-L. Fruhvirtova (CZE) [WC] – 1° turno WTA

Jones (GBR) [Q]-Yastremska (UKR) – 1° turno WTA

Cristian (ROU)-Kartal (GBR) – 1° turno WTA

Pista 6

Ore 11:00 Safiullin-Rinderknech (FRA) – 1° turno ATP

O’Connell (AUS)-Ugo Carabelli (ARG) – 1° turno ATP

Moutet (FRA)-Mayot (FRA) [Q] – 1° turno ATP

Ofner (AUT) [PR]-Gaston (FRA) [Q] – 1° turno ATP

Pista 7

Ore 11:00 Parry (FRA) [Q]-Begu (ROU) – 1° turno WTA

Parks (USA)-Jimenez Kasintseva (AND) [WC] – 1° turno WTA

Blinkova [Q]-Udvardy [Q] – 1° turno WTA

V. Kudermetova-P. Kudermetova – 1° turno WTA

Lys (GER)-Kostovic (SRB) [Q] – 1° turno WTA

Pista 8

Ore 11:00 Sasnovich [Q]-Li (USA) – 1° turno WTA

Pera (USA)-Fett (CRO) [Q] – 1° turno WTA

Tomljanovic (AUS) [WC]-Masarova (SUI) [Q] – 1° turno WTA

Uchijima (JPN)-Montgomery (USA) [WC] – 1° turno WTA

PROGRAMMA MADRID 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201, fino alle 17:50) e Sky Sport Tennis (203) per ATP e WTA, Supertennis per la WTA

Diretta streaming: SkyGo, Now (ATP e WTA), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA)

Diretta Live testuale: OA Sport (partite scelte)