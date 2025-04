Cinà-Wong, ATP Madrid 2025: quando si gioca, programma, ordine di gioco, tv

Federico Cinà affronterà Coleman Wong da Hong Kong al primo turno del Masters 1000 di Madrid. L’appuntamento è per mercoledì 23 aprile: sarà l’incontro che aprirà il programma sul Campo 4 alle ore 11.00. Il 18enne siciliano, che partecipa a questo torneo sulla terra rossa spagnola grazie a una wild card, se la dovrà vedere contro il 20enne asiatico, anch’egli ammesso con una wild card. Si affronteranno il numero 373 del ranking ATP e il numero 169 del mondo, non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Il nostro portacolori, grande promessa del tennis tricolore, torna in scena dopo l’avventura al Masters 1000 di Miami, dove ha regolato l’argentino Francisco Comesana all’esordio in un torneo di questo livello e poi ha ceduto contro l’esperto bulgaro Grigor Dimitrov. Il ribattezzato Pallino riuscirà a farsi strada sul mattone tritato iberico? In palio la qualificazione al secondo turno, dove incrocerebbe lo statunitense Sebastian Korda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, l’ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Cinà-Wong, primo turno del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CIN À-WONG , ATP MADRID

Mercoledì 23 aprile

ore 11.00 Federico Cinà vs Coleman Wong – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA CINÀ-WONG: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.