LIVE Freccia Vallone femminile 2025 in DIRETTA: partenza alle 14.10, c’è Longo Borghini

Difficile prevedere chi potrà spuntarla; tra le favorite spicca certamente Demi Vollering (SD Worx), vincitrice nel 2023, oltre che altre protagoniste come Mavi Garcia (Liv AlUla Jayco), Ashleigh Moolman (AG Insurance – Soudal), la vincitrice della scorsa stagione Katarzyna Niewiadoma (Canyon / SRAM) passando per Fem Van Empel (Visma | Lease a Bike) oltre che le italiane Gaia Realini ed Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), rispettivamente terze nel 2023 e nel 2024. Da non sottovalutare inoltre Marta Cavallo (picNic Post NL), che qui si impose nel 2022