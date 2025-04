LIVE Cobolli-Marozsan, ATP Madrid in DIRETTA: esordio complicato per il romano contro l’imprevedibile ungherese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita valida per il primo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Flavio COBOLLI e l’imprevedibile ungherese Fabian Marozsan, si gioca per un posto al secondo turno contro Holger Rune.

Il romano ha vinto il primo torneo della carriera a Bucarest, e quel grande sforzo è stato pagato dall’ancora inesperto tennista azzurro. A Montecarlo è arrivato scarico contro Arthur Fils dopo aver battuto l’ex campione Lajovic. A Monaco invece ha perso da un giocatore che doveva essere alla sua portata: Shevchenko. In quella partita l’atteggiamento del romano non è stato propositivo come sempre, segno di una stanchezza mentale, più che fisica.

Quest’oggi però c’è subito l’occasione di ripartire. Di fronte c’è un giocatore molto ostico, reduce dalla semifinale in Baviera e sempre pericoloso per chiunque. Il giustiziere di Alcaraz negli scorsi Internazionali d’Italia è n.58 del mondo e sui veloci campi di Madrid sarà un osso duro da superare subito all’esordio per Cobolli. Vincendo oggi si riporterebbe in 33^ posizione virtuale, ricordando che non basterà più (visto il ritorno imminente di Sinner) il 33° posto per essere testa di serie al Foro, bensì servirà il 32°.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Flavio COBOLLI e Fabian Marozsan, che prenderà il via nel tardo pomeriggio dopo Sevastova-Pavlyuchenkova, Wang-Sakkari, Krueger-Potapova e Michelsen-Bublik. Vi aspettiamo!