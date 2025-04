Freccia Vallone 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tadej Pogacar vuole dominare a Huy

Seconda tappa del Trittico delle Ardenne. Dopo l’Amstel Gold Race spazio alla Freccia Vallone che si disputerà oggi: edizione numero 89 per la corsa belga, andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Per la prima volta la corsa prenderà il via dalla cittadina belga di Ciney, nella provincia di Namur. I corridori dovranno affrontare poco più di 250 chilometri, con un percorso che avrà un dislivello complessivo di 3060 metri, con i corridori che dovranno affrontare undici salite. Nei primi cento chilometri non mancano le varie salite, poi si arriva alla Côte d’Ereffe che verrà scalata per tre volte con in rapida successione la Côte de Cherave e poi il Muro di Huy. Soprattutto l’ultimo giro può essere quello decisivo, anche se di solito a fare la differenza è sempre il terzo passaggio sul Muro di Huy dove è situato il traguardo finale. L’ascesa conclusiva è ormai nota: una vera e propria rampa con 1,3 chilometri al 9,7% e tratti che vanno anche oltre il 20%.

PROGRAMMA FRECCIA VALLONE 2025

Mercoledì 23 aprile

Freccia Vallone 2025 – Ciney-Mur de Huy (205,2 km)

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo: 16.20 circa

DOVE VEDERE LA FRECCIA VALLONE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 14.35 e su Eurosport 2 per gli abbonati dalle ore 14.30

Diretta streaming: in chiaro su Rai Play e per gli abbonati su SkyGo, NOW, DAZN, TimVision, Amazon Prime, Discovery +

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

L’ha già vinta nel 2023, ora vuole riscattare la sconfitta all’Amstel e tornare al successo: tutti nuovamente contro Tadej Pogacar che a Huy può fare sicuramente il vuoto nei confronti dei rivali. A sfidarlo ovviamente coloro che gli hanno creato difficoltà in Olanda: Mattias Skjelmose e Remco Evenepoel. Occhio a chi si esalta sulle pendenze finali come Julian Alaphilippe e Marc Hirschi.