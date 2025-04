Europei judo 2025 oggi in tv: orari 23 aprile, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 23 aprile, va in scena la giornata d’apertura dei Campionati Europei 2025 di judo, primo grande evento della stagione post-olimpica in programma alla Mtel Hall Morača di Podgorica. La capitale del Montenegro accoglierà questa settimana ben 414 atleti provenienti da 47 Paesi diversi per un totale di 15 titoli continentali da assegnare (14 individuali e 1 a squadre).

L’Italia si gioca subito qualcosa di importante nel day-1 schierando alcuni big della spedizione azzurra come la tre volte medagliata mondiale Assunta Scutto nella -48 kg e la campionessa del mondo in carica Odette Giuffrida nella -52 kg, oltre agli outsider di lusso Matteo Piras ed Elios Manzi nella -66 kg. Zona podio più difficile da raggiungere sulla carta per Andrea Carlino nella -60 kg.

Tutti i combattimenti delle eliminatorie mattutine della prima giornata degli Europei di Podgorica saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso su Rai Play Sport 1. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2025 OGGI

Mercoledì 23 aprile

Ore 10.30 Eliminatorie 48, 52 kg femminili e 60, 66 kg maschili a Podgorica (Montenegro)

Ore 16.00 Final Block 48, 52 kg femminili e 60, 66 kg maschili a Podgorica (Montenegro)

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: eliminatorie su Judo TV, finali su Rai Play Sport 1.

Diretta Live testuale: OA Sport.

EUROPEI JUDO 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Assunta Scutto (48 kg), Odette Giuffrida (52 kg), Andrea Carlino (60 kg), Elios Manzi (66 kg) e Matteo Piras (66 kg).