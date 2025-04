LIVE Cinà-Wong, ATP Madrid in DIRETTA: il giovane siciliano alla prova contro il giocatore di Hong Kong nel primo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Chak-lam Wong, partita valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. Sfida tra wild-card nel primo turno del torneo madrileno: la giovane promessa del tennis italiano affronta il tennista asiatico, giocatore che sta provando a scalare la classifica per avvicinare la top 100.

Seconda apparizione in un torneo Master 1000 per Cinà: dopo la wild-card ottenuta a Miami, dove ha sconfitto Francisco Comesana (7-6, 7-6) prima di venir eliminato da Grigor Dimitrov (6-1, 6-4), il palermitano ha una nuova chance di mettersi in mostra in un evento di altissimo livello. Dopo il secondo turno raggiunto in Florida il classe 2007 italiano ha partecipato al challenger di Monza subendo una sconfitta al primo turno da Raphael Collignon (6-2, 6-4).

Per Wong quello odierno sarà il primo incontro della stagione su terra battuta. L’ultima uscita ufficiale del tennista di Hong Kong è avvenuta a Miami dove, grazie ad una wild card, ha raggiunto il terzo turno. In Florida l’asiatico ha sconfitto al primo turno Daniel Altmaier (6-4, 6-3) e poi ha conquistato la vittoria più importante della propria carriera, battendo Ben Shelton 7-6, 2-6, 7-6. La corsa di Wong è terminata ai sedicesimi di finale contro Alex Walton (7-6, 4-6, 6-4).

Quello odierno sarà il primo confronto diretto tra Cinà e Wong con la partita che alle 11.00 aprirà il programma sul campo 4. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Cinà-Wong con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!