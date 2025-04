LIVE Tour of the Alps 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Versciaco decisivo verso l’arrivo a San Candido

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa del Tour of the Alps 2025. Si parte da Vipiteno e si arriva a San Candido: 145,6 chilometri da percorrere per una frazione durissima che potrebbe risultare decisiva in chiave classifica generale.

Primi 50 chilometri semplici, poi si inizia ovviamente a salire. Dopo un centinaio di chilometri il difficile Passo Furcia (7,7 chilometri al 7,2%), mentre ad anticipare il traguardo ci sarà la salita di Vierschachberg/Monte Versciaco (5.9 km al 7.1%). Occhio anche alla discesa tecnica.

Riparte con la maglia di leader della classifica generale Michael Storer: l’australiano della Tudor Pro Cycling Team ha dominato la seconda frazione e deve gestire il margine conquistato ieri. All’assalto Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e la coppia della Decathlon AG2R La Mondiale Team formata da Paul Seixas e Felix Gall.

La partenza della corsa è prevista per le 10.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della terza tappa. Buon divertimento!