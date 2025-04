Sport in tv oggi (domenica 6 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 6 aprile ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con F1 e Motocross, gli sport invernali con i Mondiali di curling maschile e la Coppa del Mondo di snowboardcross, e tanto altro ancora.

A Riola Sardo si concluderà il GP di Sardegna di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della quarta tappa della stagione 2025 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Tim Gajser, mentre in MX2 comanda Liam Everts.

Riscattare la doppia squalifica rimediata in Cina e fare bene sia con il britannico Lewis Hamilton che con il monegasco Charles Leclerc: per la Ferrari sono questi gli obiettivi da perseguire nella gara del GP della Giappone, il terzo atto del Mondiale 2025 di F1, che si correrà sul tracciato di Suzuka.

Domenica 6 aprile

07.00 F1, GP Giappone: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 13.55 TV8, tv8.it

08.20 Atletica, Maratona di Milano – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

09.40 Ciclismo, Giro di Grecia: 5a tappa – YouTube ΔΕΗ Tour of Hellas

10.15 Ciclismo, Giro delle Fiandre – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.25 Motocross, GP Sardegna: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Motocross, GP Sardegna: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: 2° turno qualificazioni e 1° turno tabellone principale (Tabellone principale: 2° match dalle 11.00, non prima delle 13.00, Arnaldi-Gasquet – Qualificazioni: 2° match dalle 12.00, non prima delle 14.00, Bellucci-Marozsan) – 13.00 (Tabellone principale) Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.30 Calcio, Serie A: Lecce-Venezia – DAZN, DAZN 1

13.00 Tennis, ATP 250 Bucarest: finale, Cobolli-Baez – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

13.15 Motocross, GP Sardegna: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.20 Ciclismo femminile, Giro delle Fiandre – 15.00 discovery+, 16.45 Eurosport 1 HD, Sky Go, NOW, DAZN

14.00 Mountain bike, World Cup Araxa: donne U23 – YouTube WHOOP UCI Mountain Bike World Series

14.00 Equitazione, Finali Coppa del Mondo: 3a competizione salto ostacoli, round 1 – Rai Sport HD, Rai Play

14.15 Motocross, GP Sardegna: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

14.15 Tiro a segno, Coppa del Mondo: qualificazioni carabina 10 metri maschile, relay 1 – Nessuna copertura tv / streaming

15.00 Calcio, Serie A: Torino-Hellas Verona – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Empoli-Cagliari – DAZN, DAZN 2

15.15 Snowboard, Coppa del Mondo Mt. St. Anne: cross maschile e femminile – 17.00 Rai Play Sport 2, discovery+

15.20 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Novara – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV, DAZN

16.00 Tennis, ATP 250 Marrakech: finale, Darderi-Griekspoor – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

16.00 Mountain bike, World Cup Araxa: uomini U23 – YouTube WHOOP UCI Mountain Bike World Series

16.10 Motocross, GP Sardegna: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, Rai Play Sport 1, discovery+

16.15 Tiro a segno, Coppa del Mondo: qualificazioni carabina 10 metri maschile, relay 2 – Nessuna copertura tv / streaming

16.30 Equitazione, Finali Coppa del Mondo: 3a competizione salto ostacoli, round 2 – Rai Sport HD, Rai Play

17.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Scandicci – VBTV, DAZN

17.00 Basket, Serie A: Trieste-Napoli – DAZN

17.00 Curling, Mondiali: finale 3° posto, Canada-Cina – The Curling Channel

17.10 Motocross, GP Sardegna: MXGP, gara 2 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17.30 Basket, Serie A: Pistoia-Sassari – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Trento-Piacenza – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Modena-Padova – VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Derthona – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Faenza-Venezia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Campobasso – flima.tv

18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Lazio – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.15 Basket, Serie A: Varese-Cremona – DAZN, DMAX, discovery+

18.30 Mountain bike, World Cup Araxa: donne élite – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo: finale carabina 10 metri maschile – YouTube ISSF

19.00 Volley, SuperLega: Cisterna-Grottazzollina – VBTV

19.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Milano – DAZN

19.00 Tennis, WTA 250 Bogotà: finale, Kawa-Osorio – Sky Sport 256, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

20.00 Basket, Serie A: Brescia-Venezia – DAZN, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

20.30 Tennis, WTA 500 Charleston: finale, Pegula-Kenin – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

20.30 Mountain bike, World Cup Araxa: uomini élite – discovery+

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Juventus – DAZN, DAZN 1

21.00 Tennis, ATP 250 Houston: finale, Brooksby-Tiafoe – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

22.30 Ciclismo, Tour El Salvador: 4a tappa – Nessuna copertura tv / streaming

23.00 Curling, Mondiali: finale 1° posto, Svizzera-Scozia – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, The Curling Channel

