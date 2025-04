Trento-Piacenza oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-1, programma, streaming

Oggi domenica 6 aprile (ore 18.00) si gioca Trento-Piacenza, gara-1 della semifinale scudetto di volley maschile. All’ombre del Monte Bondone si apre la serie al meglio delle cinque partite: chi ne vincerà tre si qualificherà all’atto conclusivo che assegnerà il tricolore, da disputare contro la vincente di Perugia-Civitanova. I dolomitici potranno contare sul fattore campo in virtù del primo posto ottenuto in regular season e incroceranno la quarta forza della stagione regolare.

Trento ha regolato Cisterna per 3-1 in una serie rivelatasi più combattuta del previsto, mentre Piacenza ha travolto Verona con un perentorio 3-0. Nel frattempo gli uomini di coach Fabio Soli hanno perso la semifinale di CEV Cup, mentre gli emiliani non hanno avuto impegni europei. L’Itas partirà con i favori del pronostico, ma la Gas Sales Bluenergy ha tutte le carte in regola per cercare il grande colpaccio a effetto.

Trento si affiderà in particolar modo agli schiacciatori Daniele Lavia e Alessandro Michieletto e all’opposto Kamil Rychlicki sotto la regia di Riccardo Sbertoli, con Flavio Gualberto e Jan Kozamernik al centro. Piacenza avrà dalla sua il bomber Yuri Romanò, i martelli Stephen Maar e Ramazan Mandiraci, i centrali Robertlandy Simon e Gianluca Galassi, il palleggiatore Antoine Brizard.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Piacenza, gara-1 della semifinale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TRENTO-PIACENZA VOLLEY OGGI

Domenica 6 aprile

Ore 18.00 Semifinale playoff scudetto, gara-1: Itas Trentino vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA TRENTO-PIACENZA VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.