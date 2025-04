Milano-Scandicci oggi in tv, A1 volley femminile: orario gara-3 semifinale, programma, streaming

Oggi domenica 6 aprile (ore 17.00) si gioca Milano-Scandicci, gara-3 della semifinale dei playoff scudetto di volley femminile. Le lombarde conducono la serie per 2-0 e hanno dunque la possibilità di chiudere i conti: imponendosi di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, infatti, le meneghine strapperebbero la qualificazione per l’atto conclusivo che assegnerà il tricolore, da disputare contro la vincente di Conegliano-Novara.

Le toscane cercheranno il grande colpaccio in trasferta per prolungare la serie e meritarsi il diritto di disputare gara-4 tra le mura amiche del PalaWanny di Firenze. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato e avvincente dopo la pirotecnica partita dello scorso weekend vinta dalle ragazze di coach Stefano Lavarini dopo un autentico braccio di ferro.

Milano si affiderà alla bomber Paola Egonu, alla palleggiatrice Alessia Orro, alle schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop, alla centrale Anna Danesi. Scandicci farà leva sull’opposto Ekaterina Antropova, sui martelli Camilla Mingardi e Britt Herbots, sulla centrale Ana Carolina Da Silva, sulla regista Maja Ognjenovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Scandicci, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta tv.

CALENDARIO MILANO-SCANDICCI VOLLEY OGGI

Domenica 6 aprile

Ore 17.00 Semifinale playoff scudetto, gara-3: Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA MILANO-SCANDICCI VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.