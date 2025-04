LIVE Giro delle Fiandre 2025 in DIRETTA: duello stellare tra Pogacar e Van der Poel, Ganna outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Giro delle Fiandre 2025. È il giorno della Ronde, la seconda classica monumento della stagione. I corridori si daranno battaglia per 269 chilometri che li porteranno da Brugge a Oudenaarde, nel mezzo ci saranno 16 muri da affrontare con tanto pavé per entrare nella storia di questo sport.

I primi 120 chilometri saranno totalmente pianeggianti. Ad aprire la contesa sarà l’Oude Kwaremont, l’ascesa più nota di questa corsa. I corridori affronteranno questo muro anche a 50 km dall’arrivo, quando sarà seguito dal Paterberg. Le due salite torneranno poi a circa 15 chilometri dal traguardo e con ogni probabilità saranno il teatro dei principali attacchi.

Dopo la Milano – Sanremo si preannuncia un nuovo duello stellare tra Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) e Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck). Lo sloveno cercherà il riscatto su un terreno a lui più congeniale: con le salite e la durezza del percorso odierno il campione del Tour de France potrebbe mettere in maggiore difficoltà l’olandese, che però ha già dimostrato di poter reggere le accelerazioni di Pogacar. Il trio delle meraviglie viene chiuso da Wout Van Aert (Team Visma | Lease a bike): il belga va alla ricerca di una grande prestazione per scacciare definitivamente i fantasmi dell’ultimo periodo.

In casa Italia le speranze sono riposte in Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Il fuoriclasse azzurro parte con il ruolo di outsider in questa corsa, ma in un percorso come quello della Ronde parte un grandino sotto. Attenzione anche a Mads Pedersen (Lidl Trek): il danese cerca la prima monumento della carriera provando a sfruttare la grande gamba messa in mostra alla Gand Wevelgem.

La Ronde Van Vlaanderen 2025 partirà alle 10.00 da Brugge. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale del Giro delle Fiandre 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione della seconda classica monumento della stagione. Buon divertimento!