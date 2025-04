LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Verstappen sfida le McLaren, Ferrari per limitare i danni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Suzuka si prospetta una gara piuttosto incerta e interessante, visto che il meteo potrebbe fare qualche brutto scherzo. La pioggia è prevista a precedere la corsa e quindi le condizioni dell’asfalto potrebbero mutare drasticamente.

La Ferrari affronterà una domenica complicata. La Rossa non ha mostrato quella velocità che si sperava sul circuito nipponico, palesando problemi di sottosterzo specialmente nella percorrenza di curve di media/bassa velocità. Una SF-25 che non ha permesso al monegasco Charles Leclerc e al britannico Lewis Hamilton di andare oltre il quarto e l’ottavo tempo nel time-attack di ieri.

Discorso diverso per Max Verstappen. L’olandese, su una Red Bull che non è il riferimento dell’anno scorso, ha regalato al pubblico un’autentica magia nelle qualifiche, precedendo le fortissime McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri. Vedremo se l’eventuale presenza di Giove Pluvio andrà a cambiare la situazione, ricordando anche le Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli che potrebbero tornare in auge.

Il semaforo verde è previsto alle 07.00 italiane.