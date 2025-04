F1 oggi, GP Giappone 2025 in tv: orario gara, streaming, programma Sky, differita TV8

Oggi, domenica 6 aprile, andrà in scena il GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sulla celebre pista di Suzuka si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, in considerazione della variabile meteo. Il semaforo verde scatterà alle ore 07.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa, caratterizzata da 53 giri.

La Ferrari sarà chiamata a una domenica impegnativa. Nelle qualifiche che si sono tenute ieri la vettura di Maranello ha palesato le proprie problematiche nel time-attack, specialmente nella percorrenza delle curve di media/bassa velocità. Una SF-25, quindi, non così vicina ai principali competitors come si sperava. Charles Leclerc e Lewis Hamilton inizieranno rispettivamente dalla quarta e ottava piazzola.

Sarà interessante capire come Max Verstappen, dalla pole-position, saprà tenersi dietro le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri, dotati di una vettura più prestazionale della Red Bull dell’olandese. La partenza, in questo senso, sarà un momento molto importante. Vedremo anche se le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli saranno della partita.

Il GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara, a partire dalle 13.55. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP di Suzuka.

F1 OGGI IN TV

Domenica 6 aprile (orari italiani)

Ore 07.00 F1, Gara (53 giri) a Suzuka (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP GIAPPONE F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); è prevista la differita della gara dalle 13.55 italiane su TV8.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; è prevista la differita della gara dalle 13.55 italiane su TV8.it

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 6 aprile

Ore 13.55 F1, Gara (53 giri) a Suzuka (Giappone) – Differita tv in chiaro.