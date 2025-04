LIVE Giro delle Fiandre femminile 2025 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini sogna il tris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti al Giro delle Fiandre femminile 2025, seconda classica monumento stagionale e prima delle tre nei territori del pavé.

Nella giornata di oggi le corritrici percorreranno la tratta Oudenaarde-Oudenaarde, lunga 169 km. Se i primi 55 km saranno abbastanza tranquilli e pianeggianti, sarà subito dopo che inizieranno le difficoltà, con il primo dei numerosi tratti in pavé, Doorn (1.6 km), posto al km 56.3. 10 km più avanti sarà il momento di approcciare il primo dei 12 “muri”, l’Edelareberg (1.5 km al 4%). Dal km 70 al km 156 sarà un susseguirsi di ciottoli e ascese, tra cui troviamo il Molenberg (km 79.6, 0.4 km al 6.6%), il Valkenberg (km 104.6, 0.6 km al 7.2%), l’iconico Koppenberg (km 124.5, 0.6 km all’8.1 %), l’Oude Kwaremont (km 152, 2.2 km al 4.1%) e il Paterberg (km 155.8, 0.4 km al 9.2%), ultimo scoglio di giornata per le cicliste. A questo punto mancheranno 13 km, da percorrere in pianura fino al traguardo finale di Oudenaarde.

Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) vuole centrare il terzo successo al Fiandre, dopo quello del 2015 e quello del 2024. Nella scorsa edizione, la nativa di Ornavasso prevalse sulla polacca Katarzyna Niewiadoma (CANYON// SRAM zondacrypto) e sull’olandese Shirin van Anrooij (Lidl – Trek). Elisa è reduce anche dal trionfo al Dwars Door Vlaanderen di mercoledì 2 Aprile. Sulla strada della tripletta ci sono però diverse temibili avversarie, come Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), seconda al Dwars Door Vlaanderen, Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), vincitrice qui nel 2013, Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime), vittoriosa alla Milano-Sanremo, e Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime), campionessa assoluta che è tornata in scena da poco dopo anni di assenza. In casa Italia, oltre a Elisa, può far bene Marta Cavalli (Team Picnic PostNL).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della ventiduesima edizione del Giro delle Fiandre femminile, a partire dalle 13.20, orario dell’inizio della corsa. Vi aspettiamo!