Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile: orario gara-3 semifinale, programma, streaming

Oggi domenica 6 aprile (ore 15.20) si gioca Conegliano-Novara, gara-3 della semifinale dei playoff scudetto di volley femminile. La serie al meglio delle cinque partite è in perfetta parità (1-1), dunque chi vincerà questo incontro si porterà in vantaggio e nella gara-4 di mercoledì 9 aprile avrà la possibilità di chiudere i conti. Si torna in campo dopo la vibrante partita di settimana scorsa, vinta dalle piemontesi con un roboante 3-0.

Dopo il successo della corazzata veneta con il massimo scarto in gara-1 sembrava che non ci fossero possibilità per le Zanzare, che invece hanno confezionato una grandissima impresa di fronte al proprio pubblico e hanno inflitto la prima sconfitta alle Pantere dopo 50 successi consecutivi. Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo vorranno rimettere in chiaro le cose di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, mentre le fresche vincitrici della CEV Cup proveranno a fare saltare il fattore campo.

Daniele Santarelli si affiderà alla bomber Isabelle Haak, alla palleggiatrice Joanna Wolosz, alle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, alle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, al libero Monica De Gennaro. Lorenzo Bernardi risponderà con le attaccanti Tatiana Tolok, Lina Alsmeier, Mayu Ishikawa sotto la guida di Francesca Bosio, con Maja Aleksic e Sara Bonifacio al centro. Conegliano ha riposato tutta la settimana, mentre Novara si è dovuta sobbarcare la trasferta in Romania per alzare al cielo il secondo trofeo europeo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Novara, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, VBTV e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-NOVARA VOLLEY OGGI

Domenica 6 aprile

Ore 15.20 Semifinale playoff scudetto, gara-3: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara vs – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA CONEGLIANO-NOVARA VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.