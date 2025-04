LIVE Cobolli-Baez, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: azzurro sfavorito, ma può giocarsela

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’attesissima finale dell’ATP 250 di Bucarest (ROU) che vede opposti l’azzurro Flavio COBOLLI e l’argentino Sebastian BAEZ: i due si giocano il titolo a partire dalle ore 13!

Seconda finale nel circuito maggiore per il giovane classe 2002 nato a Firenze, che non si spingeva in semifinale da quella di 10 mesi fa a Ginevra persa con match point contro Casper Ruud. Il romano d’adozione si è spinto ancora più in là e si giocherà il primo titolo della carriera da sfavorito, ma sicuramente con ottime possibilità.

Di fronte c’è un giocatore che di titoli ATP sulla terra battuta ne ha già all’attivo sette, tra cui due volte il 500 di Rio de Janeiro. L’argentino fa della regolarità il suo punto forte, non ci sono dubbi sul fatto che Cobolli sia superiore di cilindrata da fondo campo, bisognerà capire se saranno più gli errori o i vincenti dell’azzurro: da questi dati dipenderà molto della sfida.

Settimana romena che ha dato nuovo slancio alla stagione di Cobolli, che non aveva certo iniziato bene. Con le tre vittorie a Bucarest il romano è già sicuro di chiudere almeno al 37° posto, ma guadagnerebbe solo una ulteriore posizione in caso riuscisse nell’impresa di alzare la coppa al cielo. Da rimarcare anche come la miglior prestazione del torneo sia giunta cammin facendo, nella semifinale dominata contro Dzumhur.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 250 di Bucarest che vede di fronte Flavio COBOLLI e Sebastian BAEZ, si parte alle 13 o comunque dopo la conclusione della finale di doppio delle 10;30. Vi aspettiamo!