LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA: attesa per il ritorno di Tony Cairoli con la Ducati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MXGP GP Sardegna 2025, torna Herlings.

Nella MXGP Qualifying Race in Sardegna, Ruben Fernandez parte bene seguito dai piloti Glenn Coldenhoff, Kevin Horgmo e Lucas Coenen. Non un ottima partenza per Tim Gajser, che a metà del primo giro, si trova già quarto. Settima posizione per l’azzurro Bonacorsi.

Il pilota sloveno ha proseguito la sua scalata verso la prima posizione e, al terzo passaggio, era alle spalle del suo compagno di squadra.

Nel frattempo, Lucas Coenen ha studiato bene la guida di Coldenhoff riuscendo a salire sul podio provvisorio già al quarto giro. Nonostante i tentativi di difesa di Fernandez non trascorre molto tempo prima che venga passato sia da Gajser che da Coenen.

La MXGP Qualifying Race di Romain Febvre è da dimenticare. All’ottavo passaggio è dovuto andare ai box per un guasto alla sua moto. La lotta per il primo posto è stata intensa fino all’ultimo giro, quando Lucas Coenen ha tentato l’attacco di Gajser che riesce a resistere. Tim Gajser vince, a seguire Lucas Coenen e chiude il podio Ruben Fernandez.

Non ci sarà Guadagnini per infortunio, salterà diverse gare. La sorpresa sarà Cairoli che tornerà in gara nel prossimo GP di Trento su Ducati. Torna invece in Sardegna, il fenomeno olandese Herlings.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta della MXGP GP Sardegna 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Gara 1 alle ore 14.15 mentre gara 2 sarà alle 17.10. Buon divertimento!