LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: gara-3 della semifinale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della semifinale playoff di serie A1 femminile tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. Le semifinali dei playoff di Serie A1 femminile arrivano al momento decisivo con Gara 3, dopo due partite già ricche di colpi di scena. Novara ha riaperto completamente la serie battendo Conegliano con un netto 3-0 al PalaIgor e dunque la serie si trova sull’1-1.

Oggi al PalaVerde andrà in scena la sfida tra Conegliano e Novara, che torna in equilibrio sull’1-1 dopo la brillante prestazione delle piemontesi in Gara 2. Le ragazze di Bernardi hanno sfoderato una prova convincente in ogni fondamentale, annullando la potenza offensiva delle campionesse d’Italia e dominando la partita per lunghi tratti.

Una risposta forte dopo le difficoltà iniziali della serie e il trionfo in Cev Cup contro le rumene dell’Alba Blaj, battuta 3-0 anche al ritorno dopo il successo nella gara di andata in casa con il punteggio di 3-1. Conegliano, dal canto suo, dovrà reagire alla prima sconfitta stagionale dopo una striscia impressionante di 50 vittorie consecutive, ritrovando l’efficacia in attacco e la solidità in ricezione per difendere il fattore campo e rimettere la testa avanti nella serie. Le venete potrebbero aver sacrificato l’imbattibilità stagionale ad un richiamo della preparazione in vista di un finale di stagione molto intenso che le vedrà anche affrontare la final four di Champions League ad Istanbul.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara3 della semifinale playoff di serie A1 femminile tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 15.20!